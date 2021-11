Chiptekort zorgt nu ook voor daling smartphone verkopen

Hoewel het economisch vrijwel de hele westerse wereld en Azië dit jaar weer behoorlijk voor de wind gaat, zijn er in het kielzog van de zicht voortslepende corona pandemie nog genoeg uitdagingen. Sluiting van fabrieken, een gebrek aan logistieke middelen en grondstoffen zorgen al maanden voor een tekort aan chips. Het was al duidelijk dat ook smartphone fabrikanten daar mee te maken hebben, maar die gevolgen zijn nu ook in de wereldwijde verkoopcijfers terug te zien. Die daalden, volgens de analisten van Gartner, het afgelopen kwartaal (Q3 2021) met een kleine zeven procent, vergeleken met een jaar eerder.

Minder voorraad, uitgestelde lanceringen

Volgens Gartner hebben de smartphone fabrikanten door het chiptekort te maken met een beperkte productie. Daardoor lopen de voorraden terug. Bovendien hebben diverse merken de lancering van nieuwe toestellen uitgesteld. Ook dat heeft gevolgen voor de verkoop van toestellen. Al met al kwam het aantal verkochte smartphones in het derde kwartaal uit op 342,3 miljoen toestellen. Een jaar geleden waren dat er nog 366,3 miljoen.

Opvallend is wel dat Gartner zag dat de verkoop van zogenoemde premium – de high end – smartphones, in vergelijking tot vorig jaar, wel steeg. Die stijging komt, kijkend naar de cijfers van Gartner, met name op het conto van Apple. De iPhone maker zag het aantal verkochte toestellen met zo’n 8 miljoen groeien. Ongetwijfeld aangedreven door de komst van de iPhone 13-serie.