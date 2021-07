Wereldwijde verkoop smartphones weer omlaag

Dat heeft te maken met het feit dat tussen april en juni veel fabrikanten hun nieuwe (vlaggenschip) toestellen in de winkels leggen. Al moet daarbij ook wel aangetekend worden dat de coronapandemie een flinke impact had, en nog steeds heeft, op de planning van smartphone fabrikanten. Samsung introduceerde haar nieuwe vlaggenschip modellen nog wel in deze periode, maar Huawei stelde de release van de P50 wel uit.

In het tweede kwartaal van dit jaar gingen volgens onderzoek en schattingen van de analisten van Canalys zo’n 316 miljoen smartphones over de toonbanken. Vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar zijn dat er zo’n 31 miljoen minder, ofwel ruim 9 procent. Daarbij komt dan ook nog eens dat het tweede kwartaal van een jaar doorgaans een beter kwartaal is voor de verkoop van smartphones.

Omdat die vraag naar smartphones zo groot is en het gebrek aan onderdelen volgens de meeste analisten nog tot minimaal eind dit jaar, of begin 2022, zal duren, verwacht de marktonderzoeker voor volgend jaar een forse stijging van de smartphone verkopen.

De tech sector kampt al maanden met een tekort aan chips. Daar hebben veel branches, zoals leveranciers van computers en de automotive industrie, behoorlijk veel last van. Volgens marktonderzoeker Canalys is een tekort aan onderdelen ook de voornaamste oorzaak voor het feit dat de verkopen van smartphones, wereldwijd, achterblijven bij de verwachtingen. Samsung, Apple, Vivo, Oppo, Huawei kunnen simpelweg niet voldoen aan de vraag naar nieuwe slimme telefoons.

Samsung blijft de nummer 1

Kijkend naar de verschillende fabrikanten, dan is Samsung, volgens de berekeningen van Canalys, nog altijd de marktleider met een aandeel van 18 procent. De Koreaanse fabrikant verkocht in het tweede kwartaal 58 miljoen smartphones, een stijging van 8 procent vergeleken met het kwartaal daarvoor. Xiaomi is Apple voorbij en nu dus de nieuwe nummer 2. Die Chinese fabrikant verkocht bijna 53 miljoen smartphones, goed voor een marktaandeel van 17 procent. Apple verkocht 45,7 miljoen iPhones volgens Canalys en is met 14 procent marktaandeel nu de nummer drie.

De top vijf wordt gecompleteerd door Oppo en Vivo. Die hebben beiden een marktaandeel van 10 procent en verkochten in het tweede kwartaal respectievelijk ruim 32 en ruim 31 miljoen smartphones.

Overigens wisten alle fabrikanten, vergeleken met een jaar geleden, wel meer smartphones te verkopen. Maar dat is natuurlijk volledig te wijten aan het feit dat precies een jaar geleden, in het tweede kwartaal van 2020, de eerste golf van de coronapandemie zijn hoogtepunt bereikte en zo ongeveer de hele wereld in een lockdown zat.