Vraag naar nieuwe smartphones blijft laag

De bodem is nog niet in zicht voor de smartphone markt. In het eerste kwartaal van 2023 werden wereldwijd, vergeleken met een jaar eerder, weer minder slimme telefoons verkocht. Het was zelfs het vijfde kwartaal op rij dat er minder smartphones over de toonbanken gingen. In totaal waren dat er in Q1 ongeveer 270 miljoen. Dat hebben de analisten van Canalys becijferd. Het enige goede nieuws is dat de daling van de smartphone verkopen minder snel gaat.

Apple en Samsung gaan nek-aan-nek

Kijkend naar de verkoopresultaten over het eerste kwartaal, dan eindigden Samsung en Apple letterlijk nek-aan-nek. De Koreaanse fabrikant zag haar naam op 22 procent van alle verkochte smartphones staan. Apple kwam met 21 procent net effe iets lager uit. Samsung zag haar ‘voorsprong’ op Apple flink slinken. In het eerste kwartaal van 2022, toen net iets meer dan 300 miljoen smartphones verkocht werden, was het verschil tussen Samsung en Apple nog 6 procent (24% vs 18%). De ‘winst’ van Apple was vooral te danken aan de iPhone 14 Pro modellen. Die deden het in het eerste kwartaal van dit jaar nog altijd bijzonder goed in de winkels.

Van de overige merken in de top vijf wist alleen de nummer vier, Oppo, in verhouding iets aan marktaandeel te winnen. Eén procent om precies te zijn, van 9 naar 10 procent. Net niet genoeg om Xiaomi voorbij te steken. Die Chinese fabrikant was in Q1 van dit jaar goed voor 11 procent van de smartphone verkopen. Een jaar geleden was dat nog 13 procent. Voor het vijfde smartphone merk, Vivo, bleef het verkoopmarktaandeel in het eerste kwartaal gelijk ten opzichte van het jaar daarvoor, op 8 procent.