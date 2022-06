Europese smartphone verkopen dalen met dubbele cijfers

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn de smartphone verkopen in Europa, vergeleken met een jaar eerder, met zo’n 12 procent gedaald. Samsung en Xiaomi, de nummers 1 en 3, kregen de grootste klap. Zij verkochten in Q1 van 2022 respectievelijk 16 en 36 procent minder slimme telefoons. Ook Apple had het zwaar, met verkoopcijfers die 6 procent lager uitkwamen dan het jaar daarvoor. Dat heeft marktonderzoeker Counterpoint Research becijferd.

De drie fabrikanten zijn nog wel steeds de meest populaire smartphone merken in Europa. Samsung blijft met een marktaandeel van 35 procent de onbetwiste nummer 1, Apple volgt met 25 procent en Xiaomi bleef steken op 14 procent.

Bekende problemen, aangevuld met geopolitiek ‘gedoe’

In totaal gingen in Europa in het eerste kwartaal van 2022 ongeveer 49 miljoen smartphones over de toonbanken. Dat is het laagste aantal dat in een afzonderlijk kwartaal verkocht werd sinds het eerste kwartaal van 2013.

Counterpoint noemt een aantal inmiddels bekende oorzaken voor de dubbelcijferige daling. De aanhoudende tekorten aan componenten, Covid-19 gerelateerde lockdowns in China en de verslechterende economische omstandigheden. Daarbij kwam in februari ook de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne bij.

“De factoren die de val hebben veroorzaakt zijn verergerd door nieuwe economische en geopolitieke uitdagingen. Ook de stijgende inflatieniveaus in de hele regio hebben invloed op de consumentenbestedingen”, aldus Jan Stryjak van Counterpoint Research.