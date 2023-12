Waarom worden nog steeds antistralingsstickers verkocht?

Telkens als er een nieuwe mobiele netwerktechnologie geïntroduceerd wordt, verschijnen ‘upgrades’. Wat ooit de anti-GSM stralingshoes of sticker was, is in 30 jaar tijd via 2G, 3G, 4G verworden tot de anti-5G stralingssticker. Hoax producten waarvoor soms vele tientallen euro’s gevraagd worden. Ik zou bijna durven zeggen, dit is pure oplichterij. En toch worden ze nog steeds op honderden sites aangeboden. Dat Aliexpress en andere twijfelachtige webshops daaraan meedoen, snap ik nog wel, maar je vindt ze ook bij Bol . Geloof mij, en tientallen debunk video’s van experts en engineers. Ze werken echt niet. Sterker nog, sommige van die producten die claimen je te beschermen tegen 5G , blijken zelf radioactief te zijn en dus meer straling (en schadelijkere) straling te veroorzaken dan ze ‘absorberen’.

Ik ga daar zo iets dieper op in, maar waar ik zelf, en met mij veel anderen, echt kriegelig van wordt, zijn de vele ‘anti-stralingsstickers, -hoesjes, -tasjes etc. Die zouden ervoor moeten zorgen dat je beschermd bent tegen de gevaren van mobiele straling. Uiteraard, deze producten bestaan letterlijk al tientallen jaren.

Het is een discussie die al zo oud is als de mobiele telefoon: de eventuele gezondheidsschade die mobiele straling kan veroorzaken. Ik kreeg mijn eerste mobiele telefoon in 1992 en schreef tussen 2003 en 2018 meer dan 15.000 artikelen over mobiele telefoons, smartphones, netwerken en alles wat daaromheen zoal nog voorbijkwam. In die tijd heb ik tientallen onderzoeken gezien en gelezen over het gevaar, of juist niet, van mobiele straling voor onze gezondheid. Van ‘je wordt er onvruchtbaar van’ en ‘risico op hersentumoren’ tot en met er is niets aan de hand.

Stralingsallergie

Natuurlijk is het zo dat (te) veel elektromagnetische straling niet goed is voor de gezondheid. Maar, de stralingsniveaus van mobiele telefoons zijn dusdanig beperkt dat die weinig tot geen impact hebben. Natuurlijk, er zijn mensen die overgevoelig zijn voor straling, en die moet je ook zeker niet wegzetten als ‘wappies’. Die aandoening is, eenvoudig gezegd, vergelijkbaar met een allergie voor noten of zonlicht.

Wie last heeft van overgevoeligheid voor elektromagnetische straling, valt niet te benijden. Begrijp me niet verkeerd. Tegen een noten allergie en zelfs wanneer je allergisch bent voor zonlicht, kun je jezelf beschermen. Er zijn echter maar weinig plekken op deze wereld waar je kunt leven zonder op enigerlei wijze blootgesteld te worden aan elektromagnetische straling.

Overigens bieden de antistralingsproducten – als ze al zouden werken – ook geen soelaas voor deze groep mensen. Het zou hetzelfde zijn alsof iemand met een notenallergie een ‘anti-noten’ hoedje opzet en dan ineens niet meer allergisch is.

Meten is weten

Het goede nieuws over mobiele telefoonstraling is dat je het effect ervan op de mens kunt meten. Ik heb tussen 2003 en 2018 vaker gerefereerd naar een langjarig onafhankelijk – dat laatste is cruciaal - Deens onderzoek waarbij meer dan 400.000(!) mobiele bellers gevolgd werden. Je kunt immers wel denken, of berekenen, dat mobiele straling schadelijk is, maar meten is weten. In Denemarken werden mobiele bellers die vanaf 1985 een mobiele telefoon hadden gedurende tien jaar gevolgd. Die studie werd de afgelopen decennia enkele keren geüpdatet. De conclusie is echter al tientallen jaren hetzelfde. Onder de honderdduizenden mobiele bellers is geen bewijs gevonden dat het gebruik van een mobiele telefoon zorgt voor een verhoogd risico op hersentumoren of andere vormen van kanker.

Natuurlijk zullen tegenstanders roepen ‘Het onderzoek zal wel beïnvloed zijn door de mobiele telefoonlobby’. En inderdaad, zoals ik al schreef, heb ik de afgelopen tientallen jaren ook onderzoeken gezien met conclusies die de financiers van deze onderzoeken naar de mond praatten. Maar dat geldt zowel voor de voor- als tegenstanders van mobiele telefonie. Voor zover ik weet staat het Deense onderzoek wereldwijd te boek als de grootste onafhankelijke studie naar de eventuele gevolgen van mobiele straling.

Hardnekkige complotdenkers

Feit is echter ook dat met felle tegenstanders – en complotdenkers – soms simpelweg niet te praten valt. Denk maar aan flat-earthers en hen die blijven ontkennen dat ‘we’ ooit op de maan geweest zijn. Tijdens de coronapandemie, die toevallig samenviel met de uitrol van 5G in Europa en andere delen van de wereld, bereikte de stralingsgekte een bizar hoogtepunt. 5G zou corona verspreiden, de oorzaak zijn en toen de vaccins kwamen, gingen er verhalen rond over (5G) chips die door de overheid geïmplanteerd werden. Een discussie aangaan met mensen die er heilig van overtuigd waren dat dit allemaal gebeurde onder auspiciën van een geheime wereldorde van machtswellustelingen, had geen enkele zin.

Goed, ik begon dit artikel omdat ik op Google een advertentie voor een anti-5G stralingssticker tegenkwam terwijl ik op zoek was naar informatie over de 3.5GHz 5G-veiling en -uitrol die in 2024 voor de deur staan. Of je nu een voor- of tegenstander van 5G of andere mobiele technologieën bent, verkwist je zuurverdiende geld niet aan hoax producten als de 5G-stickers, -hoesjes etc. die claimen je te beschermen tegen straling.