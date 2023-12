Vier jaar later dan gepland kan het ‘echte’ 5G eindelijk los in Nederland

Het was een klucht, de procedure rondom de veiling van de 3.5GHz frequentieband voor 5G in Nederland. Nadat Mona Keijzer als verantwoordelijke politicus de zaak rondom het vrijmaken van de frequentieband op z’n beloop gelaten had, werd al snel duidelijk dat de Nederlandse veiling voor een van de cruciale 5G-frequentiebanden substantiële vertraging op zou lopen. De voornaamste reden was het bij iedereen inmiddels welbekende satelliet ‘afluister’ en communicatiestation in het Friese Burum. Daardoor mocht de 3.5GHz frequentieband in vrijwel heel Noord-Nederland (lijn Amsterdam – Apeldoorn) niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Nadat Immersat ‘om’ was, gingen de providers dwarsliggen

Toen de politiek, bij monde van de huidige demissionaire minister van EZK, Micky Adriaansens, eindelijk een overeenkomst gesloten werd met Immersat om het satellietstation te verhuizen zodat de 3.5GHz frequentieband vrij zou komen, gingen de providers en enkele bedrijven ineens dwarsliggen. Om de betreffende frequenties te kunnen veilen moest het Nationaal Frequentieplan (NFP) aangepast worden. De voorgestelde wijzigingen vielen echter niet goed in de markt, en dus werd een beroepsprocedure aangespannen door de providers (KPN, Vodafone en Odido) en een aantal bedrijven.

Deze week heeft de rechtbank uitspraak gedaan in die beroepszaak. Kort gezegd, het beroep is afgewezen, de NFP wijziging kan doorgevoerd worden en de veiling van de 3.5GHz frequentieband kan eindelijk ingepland worden.

1 Augustus ook 3.5GHz 5G in Nederland

Volgens de minister betekent dit dat in Nederland vanaf de zomer (augustus) 2024 eindelijk ook 5G op 3.5GHz beschikbaar zal zijn. De regels voor de veiling worden, zo stelt Adriaansens, uiterlijk 1 februari gepubliceerd.

“Op basis van een zorgvuldige en realistische planning voorzie ik nudat bij publicatie van de veilingregelgeving uiterlijk 1 februari 2024 de veiling nog voor de zomer van 2024 kan plaatsvinden gevolgd door ingebruikname van de frequenties op 1 augustus 2024”, aldus de minister.

Waar wel nog even rekening mee gehouden moet worden is het feit dat de partijen die de beroepszaak aangespannen, en verloren, hebben, binnen nu en zes weken nog zouden kunnen beslissen om tegen de uitspraak in beroep te gaan. Laten we hopen dat ze daar van afzien.