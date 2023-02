Eindelijk… de échte 5G frequenties komen vrij

Er is eindelijk licht aan het eind van de 5G frequentietunnel waar we in Nederland al enkele jaren in vast leken te zitten. Er is een datum vastgesteld voor het beschikbaar komen van de voor 5G o zo belangrijke ‘3.5GHz frequentiebanen. Minister Micky Adriaansens van EZK heeft het besluit voor het aanpassen van het Nationaal Frequentieplan (NFP) vandaag gepubliceerd. In de praktijk betekent dit dat deze frequenties nu geveild kunnen worden en vanaf 1 december beschikbaar komen.

Ontbrekende 5G frequenties komen 1 december 'vrij'

De beoogde frequentieruimte (300 Megahertz) voor landelijke mobiele communicatie in de 3,5 GHz band, zoals 5G, komt na een veiling vanaf 1 december dit jaar beschikbaar. Ook blijft in deze band 2x 50 Megahertz (van de totale 400) beschikbaar voor lokale draadloze toepassingen in bijvoorbeeld bedrijven.

Uhm… we hebben in Nederland toch al enkele jaren 5G-netwerken? Ja, dat klopt, maar voor wie het nog niet wist, dat is niet het 5G zoals 5G uiteindelijk bedoeld is. Met mobiele dataverbindingen die beschikken over een ultra lage latency (vertraging die onder andere veroorzaakt wordt door de infrastructuur van het netwerk), Daarvoor is toch echt de 3,5 Ghz frequentieband nodig.