5G uitrol in Europa gaat nog veel te traag

Nederland staat al jaren te boek als een van de landen met de beste mobiele netwerken, zowel qua dekking als snelheid. Dat wil zeggen, tot en met het ‘4G-tijdperk’. De uitrol van 5G laat nogal wat te wensen over. Inmiddels is weliswaar al ruim driekwart van alle zendmasten (in totaal telt ons land er een kleine 16.000) voorzien van 5G netwerkapparatuur, maar het échte 5G is nog toekomstmuziek. Daarvoor zijn de 3.5+ GHz frequentiebanden nodig en de veiling daarvan is al meerdere keren uitgesteld. Dat heeft alles te maken met het satelliet afluisterstation in het Friese Burum waardoor, boven de lijn Amsterdam – Zwolle, die frequentiebanden in Nederland nog niet vrijgemaakt kunnen worden.

Nederland niet de enige met 5G-vertraging

Gelukkig, of beter gezegd helaas, is Nederland niet het enige Europese land waar de uitrol van 5G-netwerken met horten en stoten verloopt. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Rekenkamer (ERK). Daarin wordt gesteld dat de EU-lidstaten aanzienlijke vertraging opgelopen hebben bij de implementatie van hun 5G-netwerken. Daardoor komt de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU op het gebied van toegang en dekking in gevaar, aldus de ERK.

Die doelstellingen, vastgesteld in 2016, voorzien in een Europa brede 5G dekking in 2030 en een dekking in alle stedelijke gebieden in 2025. Zoals de vlaggen er in de verschillende landen nu bij hangen, ziet het er naar uit dat de helft van de EU-lidstaten die deadlines niet gaan halen. Daarom pleit de ERK voor een booster voor de 5G-uitrol. Op z’n minst een bijzondere beeldspraak in deze tijden.