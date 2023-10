Licht aan het eind van de Nederlandse 5G-tunnel

Sinds, vele jaren geleden, bekend werd dat 5G eraan zat te komen, was het al duidelijk dat we in Nederland een ‘probleem’ hadden. Natuurlijk, we hebben inmiddels al enkele jaren 5G-netwerken en -verbindingen, maar het échte snelle 5G wordt nog altijd geblokkeerd. Het goede nieuws, na al die jaren, is dat er nu ein-de-lijk een oplossing gevonden is waar alle betrokken partijen mee kunnen leven. Immersat, dat al jaren de eigenaar was van de 3,5GHz frequentieband in een groot deel van Noord en Midden Nederland, gaat per 1 februari verkassen naar Griekenland. Dit betekent dat de langverwachte, en meerdere keren uitgestelde, veiling van de zogenoemde 3.5 GHz 5G-frequenties ingepland kan worden.

Satellietsation in Burum verkast

1 februari is ook de datum die de huidige demissionair minister van EZK Micky Adriaansens enkele weken noemde als de deadline voor een oplossing. Zou die er dan nog niet zijn geweest, dan zou de frequentie door de staat van Immersat afgenomen worden. Zover hoeft het dus niet te komen.

Het satellietstation van Immersat in het Friese Burum heeft de uitbouw van de 5G-netwerken in Nederland heel wat jaren vertraging opgeleverd. In eerste instantie mede omdat de toenmalige verantwoordelijke politicus, ene Mona K. uit V., nauwelijks werk maakte van onderhandelingen met Immersat. Het zou zo’n vaart niet lopen. Dat was een overduidelijk misvatting, maar tegen de tijd dat de politiek zich dat realiseerde was Mona gevlogen, beter gezegd ontslagen. Dat ontslag had overigens niets te maken met de 5G-saga.