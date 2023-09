Toch geen 5G-veiling in 2023

Het blijft aanmodderen geblazen met de veiling van de resterende 5G-frequenties in Nederland. Die zou eigenlijk al in 2019 of 2020 hebben moeten plaatsvinden, maar inmiddels, tegen het eind van 2023 is er nog steeds geen definitieve datum voor de veiling van de 3.5GHz frequentieband. Eerst was het satelliet afluisterstation van Immersat in het Friese Burum de oorzaak, en nu gooit de wijziging van het Nationale Frequentie Plan weer roet in het eten van de 5G-veiling.

Frequentie veiling

Begin dit jaar werd duidelijk dat de 3.5 GHz frequentieband, die hard nodig is voor de uitbreiding van de capaciteit en functionaliteit van de 5G-netwerken in Nederland, eind dit jaar beschikbaar zouden komen. Echter, Immersat wilde daar uiteindelijk toch niet zomaar aan meewerken. Daarom nam demissionair minister van EZK Micky Adriaansens enkele weken het besluit dat Immersat tot 1 februari 2024 te tijd krijgt om de frequenties vrijwillig af te staan. Doet het dat niet, dan worden ze gewoon afgepakt. Eindelijk actie dus.

Nu blijkt echter dat er nog een andere kink in de kabel ontstaan is. Om de betreffende 5G-frequenties te kunnen veilen, moet het Nationaal Frequentie Plan worden aangepast. Maar daar zijn verschillende partijen het niet mee eens. Die hebben dus een zaak aangespannen tegen die aanpassing. De rechter oordeelt daar medio oktober over. Tot die tijd kan geen datum voor de 5G-veiling ingepland worden. Sterker nog, de Rijksdienst Digitale Infrastructuur (RDI) laat aan Nu weten dat een veiling dit jaar zeker geen optie meer is.