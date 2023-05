Waarom je moet stoppen met het 's nachts opladen van je telefoon

Vroeger toen je nog een eerste generatie smartphone op zak had die er vele uren over deed om op te laden, kon die prima de hele nacht aan de lader leggen op je nachtkastje. Voor de telefoons die de jaren erna uitkwamen gold hetzelfde. Maar inmiddels hebben telefoons juist alleen maar nadeel van dat uren aan de lader liggen. Nu zijn er wel veel bedrijven die systemen inbouwen waarmee het minder schadelijk is, maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Dat maakt je batterij ook een stuk duurzamer: hij slijt dan namelijk minder snel.



Telefoon opladen tot 80 procent Het is sowieso goed om je telefoon in de gaten te houden als hij in de lader zit. Niet voor brandgevaar (al is dat er wel), maar ook omdat je hem eigenlijk niet 100 procent moet willen opladen. Sommige bedrijven zeggen dat je tussen de 20 en 80 procent moet zitten, anderen beweren dat het tussen de 30 en 70 procent moet zijn om je batterij zo lang mogelijk te kunnen gebruiken. Apple heeft het zelfs in zijn telefoon ingebouwd, de optie om tot 80 procent op te laden. Toch kun je het niet voorkomen, sljitage van je batterij. Het is lithium-ion-batterij-eigen om nu eenmaal op termijn wat in kunnen af te nemen. Dat komt omdat ze steeds wisselen van elektrodes en dat brengt uiteindelijk schade toe aan de batterij. Gelukkig worden de meeste telefoons zo gemaakt dat ze wel 4 of 5 jaar met één batterij voortkunnen. Wil je er echter toch zoveel mogelijk uithalen, dan is opladen op maximaal 80 procent en niet te vaak zeker een aanrader. Ook je telefoon niet te heet laten worden door de zon is een goede om te zorgen dat je batterij niet te veel schade oploopt.

Ver-van-je-bed-show Sowieso kun je je telefoon het beste ver van je bed houden, menen veel mensen. De een zegt het omdat je er zelf niet steeds op moet kijken, omdat het blauwe licht slechte invloed heeft op je nachtrust. Anderen menen dat het niet goed is qua straling, maar waar het sowieso niet goed voor is, dat is brandgevaar. Je telefoon onder een kussen opladen of überhaupt op een bed is niet goed. Er komt namelijk altijd wat extra hitte vrij bij het opladen en dat maakt het brandgevaarlijk. Tegen de Britse krant Guardian zei een brandweerhoofd: “Je kunt je telefoon beter op een werkblad of een houten tafel leggen, want daar wordt minder snel hitte opgebouwd.”

