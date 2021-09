​Binnenkort: je telefoon opladen op 3 meter afstand van je lader

Sommige mensen zullen dat wat eng vinden: die electromagnetische velden waar je dan middenin zit. Toch heeft de Amerikaanse telecomwaakhond FCC dit soort technologie wel al goedgekeurd. Er is alleen nog weinig met die goedkeuring gedaan. Sowieso lijkt het soms alsof draadloze oplaadtechnologie stil lijkt te staan, al zien we wel dat bijvoorbeeld de MacSafe-laders van Apple bij de concurrentie voorbij komen. Tenminste, varianten erop.

Motorola, onder andere bekend van Razr -toestellen, is al langer bezig met dit soort technologie, al geldt hetzelfde voor Xiaomi en Energous. Het heeft ook een oplader ontwikkeld die op 1 meter afstand je smartphone kan opladen. De 3-meterlader is zo sterk dat hij ook met gemak kan opladen als er objecten tussen de lader en de telefoon liggen of staan.

Op Weibo schrijft Motorola dat het apparaat zonder dat je het door hebt je telefoon oplaadt, bijvoorbeeld in een klein appartement. Zodra je je woonkamer inkomt, waar je lader in het stopcontact zit, begint je telefoon op te laden. Hoe dat werkt? Door zestienhonderd antennes die met zijn allen elektromagnetische golven uitzenden. Dat kunnen ze in een hoek van 100 graden doen.

Motorola is met een nieuwe uitvinding bezig zoals we die nooit eerder zagen. Het wil het mogelijk maken voor mensen om hun telefoon op te laden op 3 meter afstand van hun oplader. Het gaat om draadloze oplaadtechnologie die vier telefoons tegelijk kan opladen op maximaal drie meter afstand van de lader.

Motorola Moto G50 5G

Motorola heeft qua telefoons een paar weken geleden de nieuwe Moto G50 5G aangekondigd. Dit is een budgettelefoon met drie camera’s die vooralsnog alleen in Australië verschijnt. De smartphone heeft een 6,5 inch LCD-scherm met een resolutie van 1600 x 720 pixels en een verversingssnelheid van 90 Hertz. De processor is een MediaTek Dimensity 700 5G en met een accu van 5000 mAh gaat hij veel tijd mee. Opvallend genoeg is de oplader 10 watt, terwijl het toestel kan snelladen op 15 watt.

We zijn benieuwd wanneer de eerste Motorola op de markt komt die inderdaad op 3 meter kan laden. Bovenal is de vraag of waakhonden en instanties in Europa dit gaan goedkeuren.