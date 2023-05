Verdronken Samsung gevonden onder 2 miljoen liter water

Vrijwel iedereen is wel al eens zijn of haar smartphone kwijtgeraakt. Bij diefstal is meteen wel duidelijk dat de kans heel klein is dat je hem nog terugkrijgt. Maar wanneer je hem verliest, dan wil zoeken nog wel eens helpen. Dat dacht een ambtenaar in India onlangs ook toen hij zijn Samsung Galaxy S23 Ultra - ja, een van de duurste modellen – kwijtraakte. Hij liet hem vallen. Dan raap je hem toch gewoon op? Nou, in dit geval viel het toestel in een waterreservoir. En geen kleintje ook. De Galaxy zonk naar de bodem van een ‘bak met 2 miljoen liter water. Tsja, en wat doe je dan?

Duikers vonden niets, dus dan maar leegpompen

In eerste instantie liet de ambtenaar een aantal duikers optrommelen. Die kamden de bodem van het reservoir af, maar konden het toestel niet terugvinden. Op zich niet zo gek. Het reservoir was niet bedoeld voor drinkwater, maar om gewassen te besproeien. Wie wel eens in India geweest is, bij de Ganges, weet waarschijnlijk wel dat ze daar niet het meest zuivere water hebben, maar dit terzijde.

Het was de ambtenaar er toch alles aan gelegen om zijn dure S23 Ultra terug te vinden. Daarom ging hij nog een stapje verder met het inzetten van zijn invloed als ambtenaar. Hij bestelde een pomp en liet het reservoir leegpompen. Het water werd uiteraard niet opgevangen, maar spoelde gewoon weg. 2 miljoen liter… foetsie. In een land waar het soms negen maanden niet regent. Het enige goede nieuws is dat de regentijd op het punt staat te beginnen (in juni). Dus misschien dat het reservoir toch nog redelijk snel weer (deels) gevuld kan worden.

Een lokale krant postte op Twitter een video van het gebeuren.