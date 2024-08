Telegram in de problemen: dit is er allemaal gaande

Telegram is deze week voortdurend in het nieuws en dan niet omdat het een geweldige update heeft gekregen waardoor de app nog behulpzamer wordt. Er is veel gedoe rond Telegram en dan niet zozeer om het dagelijkse reilen en zeilen dat de meeste mensen kennen, maar problemen rondom een ceo, leugens en criminele activiteiten.

Pavel Durov

Het klinkt als een plot van een Netflix-docu en ongetwijfeld is de Rode N al bezig met een optekening over Telegram en dan vooral de nogal beruchte ceo Pavel Durov. Durov werd vorige week zondag in Parijs opgepakt nadat hij uit zijn privé-vliegtuig stapte. De oprichter van de app heeft zowel de Franse nationaliteit als die van de Arabische Emiraten, want hij woont in Frankrijk en Dubai. Dat kan hij ook wel betalen: hij schijnt 13 tot 14 miljard euro waard te zijn.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy. — Pavel Durov (@durov) March 20, 2018

Zijn rijkdom komt niet alleen van Telegram. Hij was ook zo slim om een soort Russische Facebook op te richten genaamd vKontakte. Durov is van oorsprong Russisch, maar toen het Kremlin van hem eiste dat het toegang kreeg tot de app, besloot hij het land te ontvluchten. Nu is dat niet direct een red flag: Rusland houdt er heel andere manieren van handelen op na.

Telegram

Maar goed, de beste man is inmiddels dus wel meegenomen door de politie. Dat heeft alles te maken met wat er op Telegram zoal gebeurt. Je kunt een app als deze wel beschikbaar maken en dan zeggen: het is vrijheid blijheid, maar zo werkt het niet meer op het internet in 2024. Durov wordt medeplichtig geacht voor de misdaden die op het platform plaatsvinden en worden beraamd. Wapenhandel, het verspreiden van kinderporno, en meer van dit soort niet-frisse praktijken. Durov is inmiddels na een paar dagen weer op vrije voeten na zijn borg van 5 miljoen euro te hebben betaald, maar hij staat onder gerechtelijk toezicht. Hij moet in Frankrijk blijven en zich twee keer per week op het politiebureau melden.

⚖️ Telegram abides by EU laws, including the Digital Services Act — its moderation is within industry standards and constantly improving. ✈️ Telegram's CEO Pavel Durov has nothing to hide and travels frequently in Europe. 😵‍💫 It is absurd to claim that a platform or its owner… — Telegram Messenger (@telegram) August 25, 2024

Het probleem is niet alleen dat Telegram een soort vrije plek is waar je kunt praten en kunt handelen in wat je ook maar wil. De Franse aanklagers menen dat Durov te weinig doet aan het voorkomen van en optreden tegen criminele acties die op Telegram plaatsvonden. Dat hij daarbij ook niet meewerkt als de overheid informatie over gebruikers opvraagt of het afluisteren van gebruikers, helpt hem niet. Er schijnt ook nog iets in de achtergrond te spelen, namelijk dat hij tegen een van zijn kinderen geweld zou hebben gebruikt. Dit was in Frankrijk, waardoor deze Franse arrestatie een logische keuze is.

EU nu ook alert

Telegram heeft gereageerd dat het meent dat het ‘absurd’ is dat een eigenaar van een platform verantwoordelijk wordt gehouden voor misdaden die er plaatsvinden. Ondertussen heeft het echter weer met iets anders te stellen, want de EU is inmiddels een onderzoek gestart om de gebruikersaantallen van Telegram. Volgens Financial Times heeft het deze week verzaakt om aan te geven wat de maandelijkse gebruikersaantallen zijn en dat moet sinds de Digital Services Act dit jaar van kracht is gegaan. Is het namelijk groter dan 45 miljoen gebruikers, dan valt het onder verscherpte regels van die DSA.

Veel gedoe dus met de politiek en juridische problemen rond de app, maar qua werking is Telegram gewoon nog online en vindbaar in bijvoorbeeld de Play Store van Google.