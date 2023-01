​Gezichten blurren en meer dingen die naar Telegram komen

Telegram heeft op de valreep van 2022 nog even een grote update aangekondigd waarbij er veel veranderingen naar de app komen. De messenger laat je onder andere mensen uit foto’s wegblurren : erg handig als iemand je heeft ge-photobombd of als je bijvoorbeeld een kenteken onherkenbaar wil maken.

Vernieuwingen voor Telegram

Op het blog van Telegram schrijft het bedrijf dat het komt met een nieuwe tool om snel iets uit een foto te kunnen blurren, wat onder andere handig is als je een brief wil delen maar niet per se je adres dat ook op de brief staat. Erg handig: deze functie kennen we eigenlijk nog niet echt bij veel andere social media. Je gaat ervoor naar de eyedropper om de kleur van de kwast hetzelfde te maken als de achtergrond en je kunt op die manier makkelijk iets vervagen in de foto.

Telegram heeft daarnaast besloten om het wat makkelijker inzichtelijk te maken waar de app veel ruimte voor gebruikt op je telefoon. De app zelf is niet zo groot, maar de video’s, foto’s en andere media die binnen de app worden gedeeld kunnen wel hard gaan qua GB’s. Je kon al instellen hoe groot de cache mocht zijn of zorgen dat items automatisch werden verwijderd, maar nu kun je ook specifieke instellingen per medium van privéchats, kanalen en groepen instellen. Je ziet dankzij een nieuw taartdiagram snel waar je precies veel van hebt: media, bestanden, muziek: en je kunt ze makkelijk verwijderen.