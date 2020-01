​AI kan geblurde foto’s herstellen

Onderzoekers hebben het voor elkaar gekregen om een foto waarin een gezicht is weggeblurd terug te brengen naar het origineel. Door kunstmatige intelligentie te gebruiken konden gezichten die dus juist vaag moesten zijn, toch worden onthuld.



Blurring tools

Enerzijds is dat goed nieuws, want het kan betekenen dat wazige foto’s die scherp bedoeld waren kunnen worden aangepast naar de scherpte die je eigenlijk wil. Echter betekent het ook dat state-of-the-art blurringtools niet meer zijn opgewassen tegen de kracht van kunstmatige intelligentie. Dus als iemand bewust uit een foto is geblurd omdat dit bijvoorbeeld een slachtoffer is van de misdrijf, dan kan deze toch zichtbaar worden gemaakt, met alle gevolgen van dien.

Wetenschappers zijn hierop gestuit toen ze werkten aan een oplossing om vage foto’s scherp te maken. Medewerkers van het Inception Institute of Artificial Intelligence in the United Arab Emirates, het Beijing Institute of Technology en Stony Brook University hebben dit bewerktstelligd door gradatie toe te voegen in foto’s. Vaak komt het door een beweging tussen de camera en een object dat de voorgrond van de foto en de achtergrond van de foto beide op verschillende wijze in scherpte verminderen.

Artificial Intelligence

Op basis van deze wetenschap is er een model gemaakt dat die wazige beelden op de voorgrond en achtergrond apart behandelt. Dat model werd vervolgens getraind met allemaal scherpe en onscherpe foto’s. Deze gingen door een model dat in staat is om mensen in een foto te herkennen en vervolgens werd er een machine met een Nvidia Titan X-grafische kaart gebruikt om het uiteindelijke ‘ontblur’-model van de researchers te trainen met een kleine 11.000 foto’s.

“Door verschillende deblurringmogelijkheden in te zetten kan ons model een afbeelding reconstrueren. Het model is bewust van mensen en kan deze uit zichzelf ontblurren. Juist door achtergronden en mensen van elkaar te scheiden is ons model in staat om goed de verschillende bewegingspatronen te herkennen en daardoor nog beter te ontblurren.” Zo wordt kunstmatige intelligentie steeds vaker ingezet om dingen beter te maken. Zo heeft bijvoorbeeld smartphonebedrijf Xiaomi een model gemaakt waarin kleuren worden verbeterd in foto’s die erg mat zijn uitgevallen.