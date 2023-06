​Telegram begint meer op anderen te lijken: krijgt Stories

Telegram Stories

Stories kennen we van Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp en op een bepaald moment zelfs LinkedIn. Het idee is dat je niet een post maakt die wat langer houdbaar is, maar juist even snel een fotootje of video plaatst van wat er op dat moment speelt. Een post die daarbij ook na 24 uur weer van social media verdwijnt. Even laten zien hoe je dag eruitzag of hoe het op een bepaald evenement is: we blijken het graag te doen, want niet voor niets zijn die Stories zo immens populair dat iedereen het kopieert.

Zo ook Telegram. Het normaal net even wat uit de pas lopende social medium heeft aangekondigd dat het komt met Stories. Pavel Doerov, de man achter Telegram, geeft aan dat het echter niet per se uit de koker van Telegram komt om dit te bouwen: “Al jaren vragen onze gebruikers ons om Stories te implementeren in Telegram. Meer dan de helft van alle verzoeken die we krijgen hebben betrekking op Stories. In eerste instantie waren we hier tegen omdat Stories al overal aanwezig zijn. Maar Telegram zou Telegram niet zijn als we niet naar onze gebruikers zouden luisteren en bestaande formats niet zouden vernieuwen. Dus binnenkort lanceren we Stories - op de Telegram-manier.”