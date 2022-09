Snelladen gaat bij de iPhone 14 niet écht snel

Welnu, enkele (Chinese) techneuten hebben de nieuwe iPhones aan wat testjes onderworpen , zowel met de originele Apple laders als met third-party opladers, en concludeerden dus dat het wel meevalt met dat snelladen. Uit de tests bleek namelijk dat vrijwel alle iPhones en laders niet verder kwamen dan 25 tot 27 Watt oplaadcapaciteit. Met een oudere lader, die niet meer leverbaar is, werd nog wel 29 Watt gehaald, maar dat was dus niet met de lader die Apple bij de iPhone 14 serie erbij levert.

Waar de meeste smartphone fabrikanten er al prat op gaan dat de accu’s van hun toestellen met 45 of zelfs 80 Watt opgeladen kunnen worden, blijft Apple vooralsnog vasthouden aan opladers en toestellen die maximaal 25 Watt ‘aankunnen’. Dat is dus snelladen volgens Apple. Bij de presentatie van de iPhone 14 riep Apple nog vol trots dat de nieuwe smartphones snelladen ondersteunen, zonder daarbij verdere details te geven. Dat is, zeker voor een fabrikant die vaak en graag roept dat haar producten zo innovatief zijn, verdacht. Ik bedoel, als je zoals Oppo bijvoorbeeld een 80 Watt smartphone lader ontwikkelt en werkt aan een van 240 Watt, dan wil je dat natuurlijk van de daken roepen.

25 Watt is redelijk, maar het kan veel sneller

Natuurlijk, 25 Watt is best snel. Een paar jaar geleden was 10 tot 15 Watt nog de standaard. Echter, die 25 Watt wordt tegenwoordig door bijna alle smartphones al makkelijk gehaald, zelfs toestellen die slechts een fractie kosten van wat je voor een gemiddelde iPhone moet neertellen. Voor zogenoemde high-end smartphones, en daar vallen de iPhones qua specs en prijs zeker ook onder, is 25 Watt zogezegd de onderkant van het spectrum.

Ik noemde al de Supervooc 80 Watt laadtechnologie van Oppo en ook Samsung heeft met Super Fast Charging al 45 Watt laders voor de high-end Galaxy smartphones. Ik ben benieuwd hoe lang het nog duurt voordat Apple met een écht snelle oplader voor de iPhone komt, en hoe hard ze dan roepen dat ze de ‘snelste en meest innovatieve smartphone lader ooit’ gemaakt hebben ;) ;) ;)