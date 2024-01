Smartphone verkopen trokken eind 2023 een beetje aan

Het jaar dat net voorbij is, 2023, was een zo-zo-la-la jaar voor de wereldwijde verkoop van smartphones. Hoewel de verkoop van slimme mobieltjes in het laatste kwartaal wat aantrok, gingen er over het hele jaar gerekend zo’n 4 procent minder smartphones over de toonbank, vergeleken met 2022. Uiteindelijk werden naar schatting iets meer dan 1,1 miljard nieuwe smartphones verkocht. Ruim meer dan een kwart daarvan, 320 miljoen, vonden in het laatste kwartaal van 2023 een gelukkige eigenaar.

Apple traditioneel de nummer 1 van Q4

Canalys berichtte eerder deze week dat het laatste kwartaal van 2023 vooral ook een goed kwartaal was, met name voor Apple. Bijna een op de vier smartphones (24%) die in de laatste drie maanden van het vorige jaar wereldwijd verkocht werden, was er een van Apple. Daarmee liet de Amerikaanse fabrikant haar eeuwige – nou ja, sinds 2007 – concurrent ver achter zich. Samsung kwam in het vierde kwartaal niet verder dan een verkoopaandeel van 17 procent. Opvallend is wel dat beide marktleiders iets inleverden, vergeleken met het jaar daarvoor toen Apple’s verkoopaandeel op 25 procent uitkwam en die van Samsung op 20 procent.

Apple is al jaren de koning van het vierde kwartaal. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat vlak voordat de tellers van het vierde kwartaal gaan lopen, Apple altijd haar nieuwe iPhone serie onthult. Xiaomi, al geruime tijd de nummer drie smartphone fabrikant van de wereld, zag haar verkoopmarktaandeel in het vierde kwartaal met 2 procentpunten stijgen, naar 13 procent.

Herstel gaat traag

De marktanalisten van Canalys zien ondanks het feit dat in 2023 minder smartphones verkocht werden dan in 2022 wel een licht herstel van de markt. Dat baseren zij op het gegeven dat in de laatste twee kwartalen van 2023 juist meer smartphones verkocht werden dan in dezelfde kwartalen van 2022. Of dat herstel zich doorzet? Dat blijft voor een groot deel koffiedik kijken.

Vorig jaar dachten we dat de smartphone markt haar dieptepunt bereikt had. Dat bleek dus toch nog niet de bodem te zijn.