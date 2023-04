Smartphone uitzetten in een vliegtuig?

Wie wel eens in een vliegtuig stapt heeft de oproep, of eigenlijk verplichting, om het toestel uit of in vliegtuigstand te zetten ongetwijfeld wel eens gehoord en opgevolgd. Technisch gezien is daar echter al vele jaren geen enkele reden meer voor. Toch wordt nog steeds geadviseerd om mobiele toestellen, en andere apparaten met mobiele zendapparatuur (wifi bijvoorbeeld) tijdens de zogenoemde kritische momenten van een vlucht – het opstijgen en landen - uit te zetten.

Mobiele toestellen kunnen vluchtsystemen niet meer verstoren

Waar aanvankelijk nog werd gevreesd voor mogelijke verstoringen in de elektronische systemen van vliegtuigen door de straling van mobiele telefoons, en later dus smartphones, is dat gevaar al lang geweken. Deels omdat de systemen in vliegtuigen zo ontworpen zijn dat straling van mobiele devices geen invloed meer kunnen hebben.

Vorig jaar was er wel nog even paniek rondom de uitrol van 5G in de VS. De zogenoemde C-band van 5G netwerken, die opereert in het spectrum van 3,7 tot 3,9 GHz kon storingen (interferentie) veroorzaken bij sommige hoogtemeters voor landingssystemen van bepaalde vliegtuigen. Het betreft in het bijzonder de hoogtemeters die via een signaal in de 4,2 tot 4,4 GHz band de afstand tot het aardoppervlak meten.

Even was er wat paniek en werd besloten de uitrol van 5G, deels, op te schorten in de buurt van luchthavens waar toestellen afhankelijk waren van de betreffende hoogtemeters. Uiteindelijk bleek het een storm in een glas water. Dat wil zeggen, bij 180 toestellen moest de ‘oude’ hoogtemeter vervangen worden, en bij nog eens enkele duizenden toestellen kon het probleem – dat overigens nooit tot ongelukken leidde – met een update verholpen worden.