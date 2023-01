Luchtvaartmaatschappijen moeten 5G interferentie hoogtemeters fixen

Precies een jaar geleden brak ineens paniek uit bij luchtvaartmaatschappijen en luchthavens in de VS. Wat bleek? De zogenoemde C-band van 5G netwerken, die opereert in het spectrum van 3,7 tot 3,9 GHz kon storingen veroorzaken bij sommige hoogtemeters voor landingssystemen van bepaalde vliegtuigen. Het betreft in het bijzonder de hoogtemeters die via een signaal in de 4,2 tot 4,4 GHz band de afstand tot het aardoppervlak meten.

Die signalen bevinden zich dus weliswaar gebruik van een andere frequentieband dan 5G, maar niet alle hoogtemeters zijn in staat om de signalen uit het 5G C-band spectrum te filteren. De interferentie die daardoor ontstaat kan tot storingen in de hoogtemeters leiden. DE FAA heeft nu een deadline gesteld voor het vervangen of aanpassen van de gewraakte hoogtemeters.

Tijdelijke oplossing wordt vervangen door een permanente

Als tijdelijke oplossing werd, toen eenmaal duidelijk was waar de schoen wringt, de uitrol van de C-Band 5G netwerken in de buurt van luchthavens uitgesteld. Dat uitstel duurde niet al te lang, maar met de mobiele providers (AT&T en Verizon) werd wel overeengekomen dat ze het gebruik van de 5G C-band in de buurt van luchthavens (tijdelijk) beperkten. De FAA besloot bovendien dat de toestellen die het betrof landingssystemen en hoogtemeters voorlopig niet meer mochten gebruiken. Daarnaast werd maatschappijen op het hart gedrukt de hoogtemeters aan te passen of te vervangen.



Welnu, dat advies is nu een verplichting geworden. De FAA heeft deze week bepaald dat de betreffende toestellen voor 1 februari 2024 voorzien moeten worden van een hoogtemeter en landingssysteem dat geen last heeft van 5G-interferentie.