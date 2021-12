Sommige 5G-netwerken kunnen landingssystemen van vliegtuigen verstoren

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA verbiedt ruim 6800 vliegtuigen om gebruik te maken van een landingssysteem in de buurt van bepaalde 5G-netwerken. Het betreft netwerken, van Verizon en AT&T, die gebruik maken van de zogenoemde C-band op de 3.7 en 3.8 Ghz frequentiebanden. De betreffende vliegtuigen zijn uitgerust met radio-gestuurde hoogtemeters die gebruik maken van de in de 4.X Ghz frequentiebanden. Die systemen kunnen door interferentie van de 5G-signalen verstoord raken.

Oplossing

Het verbod kan er toe leiden dat vluchten vertraagd of omgeleid moeten worden. Over welke toestellen, maatschappijen, luchthavens en regio’s het gaat, daar doet de FAA in haar statement geen uitspraken over.

Op dit moment werkt de FAA aan een oplossing voor de problemen. "Wij werken samen met de mobiele providers en diverse andere partner om al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat de systemen zo geconfigureerd worden om verstoringen te voorkomen", aldus de FAA.

De luchtvaartautoriteit voegt daar aan toe dat ze er alle vertrouwen in hebben dat de problemen opgelost zullen worden en dat ‘5G-netwerken en de luchtvaart prima samen kunnen functioneren’.