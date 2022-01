5G paniek in VS is een technisch én een communicatieprobleem

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, -autoriteit (FAA) en de mobiele providers zijn nog altijd in gesprek over de problemen die enkele weken geleden ontstonden toen de providers AT&T en Verizon medio januari in de VS hun verbeterde 5G-netwerken uitrolden. Er lijkt inmiddels wat meer schot in de zaak te komen. De partijen werken nu in ieder geval beter samen.

Noodklok en workaround

Zo’n twee weken geleden brak ineens paniek uit in de luchtvaart. De uitrol, in de VS, van de C-Band 5G-frequentie die AT&T en Verizon al maanden in de planning hadden staan zou in de buurt van luchthavens tot storingen in de radar hoogtemeters van bepaalde type vliegtuigen kunnen leiden. De providers hadden de betreffende 5G-uitrol al een keer uitgesteld, maar waren dat nu niet meer van plan. De luchtvaartmaatschappijen luidden de noodklok, vluchten werden geannuleerd en toestellen van bepaalde routes gehaald.

Enkele dagen later volgde een soort van tussenoplossing. De uitrol van de 5G C-Band ging op 19 januari gewoon door, maar de providers zouden die frequentiebanden in de buurt van luchthavens ‘uitzetten’ of op een (veel) lager vermogen laten zenden. Voor luchtvaartmaatschappijen een workaround, maar geen structurele oplossing. Daarom worden ook nog steeds niet alle toestellen op alle luchthavens gebruikt zoals dat het geval was vóór de 5G-uitrol. Nog geen business-as-usual dus.