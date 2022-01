Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen luiden de noodklok over 5G

Het is al een aantal maanden een punt van discussie. Vormen 5G netwerken een gevaar voor het vliegverkeer? Dat klinkt erg verontrustend, maar verdient wel wat nadere uitleg. Het betreft namelijk het gebruik van het spectrum in de zogenoemde C-band. Dat zijn de 3,5+ GHz 5G-frequenties. De storingen zouden veroorzaakt worden door het spectrum tussen 3,7 tot 3,98 GHz. Die liggen, zo is al uit diverse tests gebleken, te dicht bij de frequentieband die door bepaalde landingssystemen van luchthavens gebruikt worden voor de communicatie tussen de ‘grond’ en landende toestellen. Om precies te zijn gaat het over storingen die de 5G frequentiebanden kunnen veroorzaken in de radar hoogtemeters van bepaalde vliegtuigen. Deze systemen worden gebruikt om deze vliegtuigen, en de piloten, te assisteren bij het uitvoeren van een geslaagde landing, met name bij slecht zicht.

Niet meer landen bij slecht zicht in 5G-gebieden?

In de VS leidde dat er enkele weken geleden toe dat telecomoperators AT&T en Verizon de activering van die frequentiebanden voor hun 5G-netwerken met twee weken uitstelden. Dat zou nu morgen, op 19 januari, moeten gebeuren. Naast dat uitstel, waar nu dus een einde aan lijkt te komen, besloten een groot aantal luchthavens en de FAA dat deze landingssystemen daar niet meer gebruikt mogen worden. Volgens de luchtvaartindustrie zou dat ertoe kunnen leiden dat bepaalde vluchten geannuleerd moeten worden, of moeten uitwijken naar andere luchthavens.

Een aantal Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben nu een brandbrief gestuurd naar de minister van Transport, Pete Buttigieg, de voorzitter van de Federal Communications Commission (FCC), Jessica Rosenworcel, de FAA-beheerder Steve Dickson en de directeur van de National Economic Council van het Witte Huis, Brian Deese. Een kopie van die brief is bij Reuters beland.