Is vliegen en 5G straks niet te gevaarlijk?

Het is de laatste tijd wat stil rond 5G, wat vooral komt omdat het nog wel even duurt voor de volgende frequentie onder de hamer gaat. Toch wordt er veel onderzocht rondom deze nieuwe dataverbinding. Zo gaan Amerikaanse telecommunicatie-organisaties met luchtvaartmaatschappijen samenwerken om 5G-netwerken te maken voor aan boord. Is dat niet gevaarlijk?

Eindelijk wifi aan boord Het heeft enorm lang geduurd voordat we fatsoenlijk internet aan boord hadden van vluchten en zelfs dat is nog steeds niet altijd mogelijk. Dat heeft niet zozeer te maken met luchtvaartmaatschappijen die geen investeringen willen doen: het valt ook samen met de veiligheid ervan. Zo zou de verbinding ervoor kunnen zorgen dat systemen binnen het vliegtuig ontregelden. Nu is er nog nooit een vliegtuigongeluk gebeurd omdat iemand zijn telefoon niet op vliegtuigmodus zette, maar er zijn wel degelijk veel redenen geweest om wifi op vluchten te weren. Om dezelfde reden als dat je vroeger bij het landen en opstijgen ook geen elektronica mocht gebruiken. Mobiel internetten in vliegtuigen op 3G of 4G is wel verboden. Dat komt niet omdat het problemen geeft met de technologie aan boord, maar wel met de technologie aan de grond.

Gevaren van 5G Inmiddels wordt er in de Verenigde Staten gekeken wat de gevaren zijn van 5G-netwerken aan boord van vliegtuigen. Hiervoor gaan de telecomsector, Aerospace Industries Association en Airlines for America samenwerken. Zo kunnen ze gegevens delen, waardoor beter kan worden onderzocht wat 5G voor invloed heeft op systemen in het vliegtuig en aan de grond. Net als bij eerdere internetverbindingen zijn luchtvaartmaatschappijen overtuigd dat de nieuwe signalen van 5G de apparatuur in het vliegtuig en in helikopters negatief zal beïnvloeden. Het is ergens dus een herhaling van het verleden, maar aan de andere kant is 5G wel iets heel anders dan 3G en 4G. Zeker de hoogste frequentie, die waarschijnlijk in 2023 pas onder de hamer gaat, kan een potentieel risico zijn. Vliegtuigmaatschappijen zien het op dit moment in ieder geval niet als iets handigs om meer geld te vragen van passagiers en het snel te implementeren. Het denkt vooral dat het tot een kostenpost zal leiden van 1,8 miljard euro door vluchtverstoringen. Het denkt dat landingen bij slecht zicht minder goed mogelijk zijn en dat er veel vertragingen en annuleringen volgen door de implementatie van 5G.

Telecombedrijf versus vliegtuigmaatschappij Telecombedrijven willen juist heel graag 5G implementeren: zij telden 78 miljard euro neer voor de frequenties. Ze denken dat de signalen van 5G meer dan genoeg gescheiden zijn van de frequenties die vliegtuigmaatschappijen gebruiken en dat het allemaal veilig blijft, maar hier zijn vliegtuigmaatschappijen dus nog niet zo zeker van. Goed om te zien dat ondanks dat ze het niet eens zijn, deze partijen toch de koppen bij elkaar steken om te onderzoeken of 5G inderdaad gevaarlijk is met vliegen. Zal het inderdaad te dichtbij de frequentie komen waarop de luchtvaart communiceert, of zien de vliegtuigmaatschappijen spoken? Het wil samen kijken naar een variant van 5G die voor beide partijen prettig en veilig is. Wordt vervolgd, al kan dat jaren duren. In 2013 werd wifi in vliegtuigen al goedgekeurd en dat hebben we ook nog steeds lang niet overal. Lees ook: Waarom is er nog geen 5G in het vliegtuig?