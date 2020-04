​5G? Eerst nog wifi 6

Terwijl alle ogen de laatste tijd vooral gericht zijn op 5G, mede dankzij de vele theorieën die er rondzingen over de correlatie tussen 5G en het coronavirus, is er een ander type datacommunicatie dat waarschijnljik veel eerder op grote schaal wordt uitgerold. We hebben het over de grootste upgrade van wifi in 20 jaar: wifi 6.



Wifi 6

Wifi 6 betekent dat er 6 gigahertz wifi-verbindingen aankomen. In Amerika heeft The Federal Communications Commission alvast besloten dat de 6Hz-bandbreedte er moet komen. Zo kunnen routers straks uitzenden in 6Hz in plaats van 2,4 of 5. Er komt meer ruimte voor signalen en dat moet uitmonden in snellere en betrouwbare wifi-verbindingen.

Er wordt namelijk meer verkeer uitgespreid naar meerdere kanalen. Bovendien zou Wifi 6 maximaal zeven maximum wifi-streams aankunnen, die elkaar niet in de weg zitten en dus voor een betere wifikwaliteit zorgen. Heel veel meer data kun je er trouwens niet mee kwijt, dat ligt waarschijnlijk ongeveer net zo hoog als voorheen.

We're all using wifi like it's 1989

Sinds het officiële bestaan van wifi in 1989 is er nog nooit zo’n grote innovatie naar de communicatiemanier gekomen. Er wordt verwacht dat de eerste apparaten die ook daadwerkelijk gebruik kunnen maken van 6GHz wifi verschijnen aan het einde van dit jaar. En ja, als we het eenmaal ook in Nederland hebben, dan kan het de moeite waard zijn niet te lang te wachten met het overgaan op nieuwe apparatuur.

Dan ben je namelijk waarschijnlijk een van de weinige mensen in je buurt die al van Wifi 6 gebruik kunnen maken, wat betekent dat je veel meer internetsnelheid voor jezelf alleen hebt. Eventjes dan, want er komen uiteindelijk natuurlijk steeds meer apparaten bij. Niet geheel verrassend wordt verwacht dat smartphones de eerste apparaten zijn die met Wifi 6 kunnen werken.

Ondersteuning wifi 6

De uiteindelijke uitrol van wifi 6 is niet alleen in de handen van overheden. Bedrijven die interesse hebben moeten zorgen dat ze de nieuwe technologie ondersteunen. Straks is wifi 6 vooral van toepassing in slimme huizen.

De verwachting is dat we steeds meer slimme apparaten hebben thuis en dat deze via verschillende wifi-banden werken. Maar ook dat die verschillende banden elkaar niet verstoren. Dat is iets waar wifi 6 het voortouw in moet gaan nemen. Wij wachten het -ietwat ongeduldig - af.