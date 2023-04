Smartphone aanbod in Duitsland verder beperkt

Als je om je heen kijkt dan zul je veel handen zien die gevuld zijn met een smartphone van Apple of Samsung. Natuurlijk zijn er nog veel meer smartphone merken. Die merken, zoals OnePlus, Oppo, Vivo en Xiaomi, hebben echter maar een beperkt marktaandeel in Nederland. Ow, en Nokia en Motorola, de grote namen en marktleiders van weleer, behoren ook tot de ‘marginale spelers’ van deze eeuw.

Steeds minder smartphone keuze in Duitsland

Het goede nieuws is hoe dan ook dat wij in Nederland in ieder geval nog wat te kiezen hebben. Hoe anders is dat in Duitsland. Daar mochten, door een patent-licentie-conflict, sinds de zomer van 2022 al geen Oppo en OnePlus smartphones verkocht worden. En nu dreigt ook het doek voor de toestellen van Vivo – van hetzelfde moederbedrijf als Oppo en OnePlus overigens – gevallen.

De maker van Oppo, OnePlus en Vivo smartphones claimt dat de door Nokia betwiste mobiele technologie die in de betreffende toestellen gebruikt worden, zogenoemde essentiële standaarden betreffen.

Dat betekent dat de patenthouder verplicht is het gebruik van deze technologie aan concurrenten aan te bieden tegen marktconforme (licentie)tarieven. OnePlus en Oppo besloten om die technologieën in hun toestellen toe te passen zonder dat ze daarvoor een overeenkomst met Nokia sloten. Daarop daagde Nokia de fabrikanten voor de rechter. Die rechter besloot vervolgens in het voordeel van Nokia. Dat leidde tot een verkoopverbod voor OnePlus en Oppo smartphones in Duitsland.