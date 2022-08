Smartphones van OnePlus en Oppo uit de Duitse schappen

Nokia roert zich nog steeds op de smartphone markt. Niet zo zeer als fabrikant – onder de vleugels van HMD Global – van succesvolle smartphones, maar vooral als patentwaakhond. Uiteraard om haar eigen patenten te bewaken. Zo hebben de Finnen, onlangs OnePlus en Oppo voor de rechter gedaagd omdat die fabrikanten geen licentieovereenkomst met Nokia wilden sluiten voor het gebruik van een aantal 4G en 5G technologieën waar Nokia het patent op heeft.

Oppo en OnePlus willen niet betalen voor Nokia technologie

Het betreft zogenoemde essentiële standaarden. Dit betekent dat de patenthouder verplicht is deze aan concurrenten aan te bieden tegen marktconforme en redelijke (financiele) voorwaarden. Echter, OnePlus en Oppo besloten om die technologieën in hun toestellen toe te passen zonder dat ze daarvoor een overeenkomst met Nokia sloten. Daarop daagde Nokia de fabrikanten voor de rechter.

Het eerste oordeel in die zaak werd geveld in Duitsland. De rechter in München oordeelde dat de twee fabrikanten de patenten van Nokia inderdaad geschonden heeft. Het directe gevolg daarvan is dat de smartphones van de twee merken die van de betreffende technologieën gebruikmaken nu uit de Duitse (online) winkelschappen gehaald zijn.