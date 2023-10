Samsung overweegt langere ondersteuning smartphones

Vorige week presenteerde Google de nieuwe Pixel smartphones. Het grootste nieuws was daarbij dat Google deze toestellen voortaan zeven jaar lang security updates zal voorzien. Gezien het feit dat smartphone gebruikers tegenwoordig langer met een toestel doen dan een aantal jaar geleden, is dat voor veel consumenten een welkome beslissing. Samsung denkt er nu ook over na om de periode voor ondersteuning van haar smartphones te verlengen; van vijf naar zeven jaar. Dat is althans wat een Samsung topman in een gesprek met Sammobile, al jaren een van de meest toonaangevende blogs over mobiele Samsung producten, gezegd heeft.

Niet meer elke twee jaar een nieuwe smartphone kopen

Ten eerste is het natuurlijk mooi als ook Samsung zou besluiten haar smartphones langere tijd van security updates te gaan voorzien. Tegenwoordig doen we immers, zoals gezegd, steeds vaker langer dan twee jaar met onze smartphones. De specs vrijwel alle nieuwe smartphones zijn immers van dien aard dat ze ook na drie, vier en soms zelfs vijf jaar nog prima voldoen. De enige uitzondering geldt wellicht voor sommige ultra goedkope modellen die bij de lancering vaak uitgerust worden met ‘oudere’ camera’s, processoren en ook qua RAM en opslaggeheugen wat beperkt zijn.

Bovendien zijn de verschillen tussen de nieuwe en de oude modellen van, bijvoorbeeld de Galaxy S en Galaxy A smartphones al jaren niet meer van dien aard dat je als gebruiker ‘achter loopt’ wanneer je niet met de nieuwste smartphone rondloopt. Vaak blijven de veranderingen tegenwoordig beperkt tot een iets betere camera, dito scherm en andere kleine hardware updates. Om daar elk jaar, of elke twee jaar, honderden tot meer dan duizend euro voor uit te geven, is gewoonweg niet nodig, en zeker ook niet verstandig.

Daarnaast zou een langere periode van support en updates ook goed nieuws zijn voor iedereen die zijn of haar Samsung smartphone toch na twee of drie jaar wil vervangen. Een toestel dat daarna nog twee of drie jaar kan rekenen op security updates levert tweedehands ongetwijfeld meer op dan toestellen waarbij die ondersteuning na twee of drie jaar stopt.