OPPO Find X8 Pro review: fantastisch fotograferen

Wat wil je van een telefoon? Hoewel het voor sommige mensen beduidend anders is, zal het gros van de mensen zeggen: goede foto’s maken, meerdere apps tegelijk kunnen gebruiken en als dit alles ook nog een beetje rap gaat en het toestel niet steeds vol is, dan zijn ze erg tevreden. Wil iemand meer, dan is dat meestal op het gebied van fotografie. Dat weet ook OPPO, dat met zijn Find X8 Pro vooral hoog inzet op dat gebied. En niet zonder succes.

Beste van OPPO?

De OPPO Find X8 Pro is het beste toestel dat we tot nu toe van OPPO in handen hebben gehad. Dit jaar wordt weliswaar nog een Ultra-variant verwacht, maar of die ook in Nederland verschijnt is nog maar afwachten. We wrijven onszelf in de handjes dat de Pro dat in ieder geval wel doet, want OPPO heeft in de afgelopen jaren niet altijd al zijn telefoons uitgebracht in ons land. Dat het dan ook nog kiest voor het uitbrengen van een vlaggenschip, dat is prijzenswaardig: hij heeft namelijk te stellen met grote concurrenten zoals de geliefde S24 Ultra van Samsung en de Pixel 9 Pro van Google.

Je moet het durven en OPPO doet dat. De Find X8 Pro is qua uiterlijk een vrij rechttoe-rechtaan toestel. We hebben de zwartgrijze versie die als enige opvallende kenmerk het ronde camera-eiland heeft, dat we al kennen van de OnePlus 12 en Open. Het lijkt wel wat subtieler te zijn geworden, maar alsnog merken we dat mensen regelmatig opmerken dat het het camera-eiland wel vrij opvallend is.