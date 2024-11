OPPO Find X8 Pro aangekondigd met 4 camera’s aan de achterkant

Je kunt hem gebruiken in de regen, er zit een speciale knop op om foto’s te maken en de batterij is bijna 6.000 mAh. OPPO Find X8 Pro is het vlaggenschip van OPPO en die komt nu ook uit in Nederland. De vanafprijs is 1.149 euro.

OPPO Find X8 Pro

Het is niet gebruikelijk dat OPPO’s meest luxe toestellen ook in Nederland verschijnen, wat aangeeft dat het bedrijf serieus is over zijn aanwezigheid in ons land, maar ook in de rest van Europa, waar de Find X8 Pro ook verschijnt. Op dit moment zijn geen plannen om Find X8 ook uit te brengen in ons land.

De Find X8 Pro heeft een 6,78 inch scherm met een piekhelderheid van 4500 nits en een verversingssnelheid van 120 Hz. Het scherm is van tech voorzien waardoor je geen last hebt van de druppels wanneer je het toestel wil gebruiken in de regen. De telefoon heeft een MediaTek Dimensity 9400-processor waarvan OPPO een verbetering van 35 procent voor de CPU belooft. De GPU zou 41 procent sneller zijn dan de voorganger. De batterij is met 5910 mAh opvallend groot. OPPO zou hiervoor bovendien een andere technologie gebruiken om het toestel toch dun te kunnen houden.