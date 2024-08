Oppo Reno 11F review: betaalbare middenklasser met premium functies

Middenklasse smartphones en high end smartphones kruipen steeds dichter naar elkaar toe. Telefoonmakers laten de middenklasse steeds vaker profiteren van luxere processoren en andere snufjes die we eigenlijk pas net geïntroduceerd zagen worden op de vlaggenschepen. Oppo Reno 11F is ook een midranger die niet onder wil doen voor een premium telefoon. Lukt dat hem ook?

OPPO Reno 11 F

Oppo Reno 11 F is er in een mooie groene kleur en als je het toestel in je hand hebt, dan voelt het als een luxe apparaat aan en ligt het lekker. Het toestel is ook maar 7,54 millimeter dik. Het is een matte smartphone met een glanzend camera-eiland en die valt op door de manier waarop het is opgebouwd met een soort stralen als de zon. Een gaaf effect. De camera’s in het eiland zijn een 64 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel groothoekcamera en een 2 megapixel macrocamera.

Die camera’s maken vooral extreem goede portretfoto’s. Daar legt Oppo de focus op en wij begrijpen wel waarom: dat effect waarbij de voorgrond scherp is en de achtergrond vaag, dat is duidelijk merkbaar bij deze telefoon. Voor de rest maken de camera’s prima kiekjes voor op social media, maar meet het toestel zich hier niet helemaal met de premium concurrenten. Wel is het voor een midrangetoestel een telefoon die prima foto’s maakt. Zeker als je eenmaal door hebt wanneer deze telefoon op zijn best is (spoiler: als het zonnetje zich laat zien), dan maak je leuke plaatjes. Wel raden we je aan niet de zoom- of macrofunctie te gebruiken, want daarin kan Reno 11 F nog wel wat hulp gebruiken. Je portretfoto’s daarentegen, die zullen je familie en vrienden wegblazen. Het is heel makkelijk om een goed portret te schieten met deze telefoon en dat is ons een waar genoegen. Zeker voor social media, waarbij het leuk is om een ding scherp te hebben en de boel eromheen wat vager.

ColorOS 14

Het toestel heeft een 6,7 inch scherm met Android 14 met de ColorOS 14-schil van Oppo. Kleuren komen er goed op uit en de helderheid is dik in orde. Ook werkt ColorOS 14 prettig en ziet het er leuk uit. Het is wat spannender om te zien dan het kale Android dat bijvoorbeeld de Pixel biedt. Je kunt er makkelijk dingen in vinden, de navigatie is logisch en je kunt er verder alle apps op gebruiken die je gewend bent: Netflix, WhatsApp, Facebook, TikTok, plus natuurlijk je e-mail lezen, bellen, sms’en, YouTube’en en je wekker zetten. Muziek luisteren via Spotify of Tidal kan ook, want met deze midranger kun je alles wat je gewend bent van je huidige Android-toestel.

De processor is een Mediatek Dimensity 7050 en het toestel heeft 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslag. De batterij is netjes met 5000 mAh, en zoals we dat van Oppo gewend zijn kan die ook razendsnel opladen. Daar kunnen we wel wat mee. Sterker nog, zelfs als we in Noorwegen op wintersport gaan kunnen we daar wat mee: het toestel kan opladen in zelfs omstandigheden van -20 graden Celsius.