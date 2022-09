Oppo kondigt bijzonder gekleurde Oppo Reno 8 Pro aan voor Europa

Het Chinese telefoonmerk Oppo heeft zijn Reno 8 (Pro) aangekondigd voor onder andere Nederlandse release. Het toestel valt vooral op door zijn kleurrijke uiterlijk. Het is geheel volgens de trend een midrange-toestel, waar je ruim 500 euro aan kwijt bent.

Oppo Reno 8 Oppo Reno 8 komt in een normale en in een Pro-variant. De standaard Oppo Reno 8 bevat een MediaTek-chip, 8GB werkgeheugen en 256GB opslag. Het amoled-scherm is 6,43 inch en heeft een verversingssnelhei van 90 keer per seconde. Foto’s maak je met de drie camera’s aan de achterzijde, waaronder de hoofdcamera van 50 megapixel. Het gaat om een Sony IMX766-sensor die over het algemeen hoge ogen gooit in het middensegment. Daarnaast zijn de andere twee camera's een 8 megapixel-groothoeklens en een 2 megapixel-macrocamera. De camera aan de voorkant kiekt selfies van maximaal 32 megapixel. De 4.500 mAh-accu is in een half uur volgeladen.

Pro De Pro-variant is op de meeste vlakken een luxer exemplaar. Het heeft een amoled-scherm van 6,7 inch dat 120 keer per seconde ververst. De telefoon is voorzien van een MediaTek Dimensity 8100 Max-chip en heeft 8GB werkgeheugen en 256GB opslag. De accu is 4.500 mAh. De drie camera’s aan de achterzijde zijn vooral gemaakt om ook bij moeilijke lichtomstandigheden goede kiekjes te schieten (of video’s te maken). Deze Android-telefoons zijn nu beschikbaar. Oppo Reno 8 komt in goud en zwart en kost 519 euro. Oppo Reno 8 Pro verschijnt in groen en zwart en kost 749 euro. In Nederland mag het namelijk nog: in Duitsland zijn Oppo's smartphones sinds kort niet meer te koop.

Oppo Pad Air Oppo heeft naast de smartphones ook de Oppo Pad Air getoond. Het is voor de tweede keer dat het merk met een tablet komt. Hij is 10,36 inch en ververst 60 keer per seconde. Binnenin zit een Snapdragon 680-chip om het rekenwerk te doen en je kunt er 4GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen uithalen. Het is niet de tablet met de meest fantastische specificaties, maar daar is de prijs ook niet naar: met 279 euro is dit echt een instaptablet voor bijvoorbeeld online shoppen, mail lezen en social media bekijken.