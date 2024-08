De OPPO Pad Neo is nu verkrijgbaar in Nederland

Dagvullend entertainment

Dankzij de combinatie van een 33W SUPERVOOC-lader en een grote 8.000 mAh-batterij laad je de OPPO Pad Neo snel op en verleng je de gebruiksduur voor entertainment gedurende de hele dag. Of je nu een film kijkt, gamet, of naar muziek luistert, de OPPO Pad Neo levert ook hoge audiokwaliteit in alle situaties. Daarnaast beschikt de Pad Neo over een MediaTek Helio G99-processor, dubbele 8 MP camera’s aan de voor- en achterkant, en uitbreidbare opslagmogelijkheden.

Connectiviteit tussen apparaten

De OPPO Pad Neo zorgt ervoor dat werk en entertainment naadloos integreren op verschillende apparaten. Met Content Sync kunnen gebruikers foto’s, video’s of screenshots die ze met hun telefoon hebben gemaakt in realtime ontvangen op de Pad Neo. Verbonden apparaten kunnen zelfs worden gebruikt om tekst op het ene apparaat te kopiëren en het naadloos te plakken vanaf het klembord van een ander apparaat. Ook is het dankzij screen mirroring eenvoudiger om het scherm van een telefoon te tonen op de tablet om het volledige potentieel van apps en ervaringen te benutten, wat voorheen werd beperkt door een kleiner scherm.