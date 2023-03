MWC: OPPO​ toont nieuwe innovatieve technologieën

OPPO Find N2 Flip

In december vorig jaar al aangekondigd tijdens INNO DAY 2022, is dit de eerste flip-style foldable smartphone van OPPO. Het is een verbeterde oplossing voor de meest populaire stijl van opvouwbare smartphones op de hedendaagse markt. Na meer dan 3 jaar ontwikkeling lost de Find N2 Flip vele pijnpunten op van eerdere klaptelefoons:

Het komt met het grootste coverscherm op een klaptelefoon. De gebruikerservaring wordt hierdoor verbeterd met een functioneler portretscherm om veelgebruikte taken uit te voeren, zoals het tegelijk weergeven van maximaal zes meldingen en het gemakkelijker bekijken van pas gemaakte foto’s.

De eerste flip-smartphone met een batterij die 'gewoon' de hele dag meegaat, dankzij de 4300mAh batterij en de aangepaste MediaTek Dimensity 9000+ chipset voor een efficiënter stroomverbruik.

De tweede generatie Flexion-scharnier met een verbeterd waterdruppelontwerp dat het interne scherm een nagenoeg onzichtbare vouw geeft.

Na de eerdere lancering in China zal OPPO is het nog even wachten voordat dit toestel officieel wereldwijd, waaronder ook in de meeste Europese landen, gelanceerd zal worden.

OPPO Find N2

De OPPO Find N2 is de opvolger van OPPO's baanbrekende foldable smartphone, de Find N, die tijdens INNO DAY 2021 werd gelanceerd. Met een gewicht van slechts 233 gram is de zwarte vegan leather-versie van de nieuwe Find N2 de lichtste horizontaal opvouwbare smartphone in de industrie. Het toestel is daarmee zelfs lichter dan sommige traditionele vlaggenschip-telefoons. De Find N2 is ook zeer slank en is dichtgevouwen slechts 14,6mm dun. Samen met het unieke landscape-formaat van het binnenste scherm en het full-size buitenscherm, zoals in de originele Find N, biedt de OPPO Find N2 een praktische en intuïtieve ervaring voor dagelijks gebruik.



