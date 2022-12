​Oppo heeft een soort muis gemaakt om je gezondheid te tracken

Oppo heeft een apparaat ontwikkeld waarmee je je gezondheid in de gaten kunt houden, plus die van je huisgenoten of gezinsleden. Het is geen muis, maar het lijkt wel sprekend op de muizen die Apple maakt. Dit apparaat kan je slaap bijhouden, je hartritme in de gaten houden en je ademhaling controleren.

OHealth Het gaat nog om een prototype, maar het geeft wel een kleine blik in de toekomst. Wil je bijvoorbeeld geen wearable dragen of wil je het apparaat gebruiken voor je hele gezin, dan is een losse gadget veel makkelijker. Het apparaat heet OHealth H1 en wordt gebruikt in de hand en op het voorhoofd, de borst of de rug. Het apparaatje weegt 95 gram en het is de bedoeling dat je hem soms even bij je houdt om de metingen uit te voeren. De Chinese fabrikant neemt het apparaat ongetwijfeld mee naar CES, de techbeurs die traditiegetrouw in januari plaatsvindt in Las Vegas. Het is het evenement waar we altijd de nieuwste gadgets gepresenteerd zien worden, of slechts prototypes die ons een glimpje van de toekomst geven. Aan de andere kant heeft Oppo het apparaatje al laten zien op Inno Day, zijn eigen evenement, dus misschien wil het de focus tijdens die beurs op een ander product houden.

Oppo H1 In ieder geval is H1 wel een nieuwe weg die Oppo inslaat. Het lijkt erop dat het met OHealth een los gezondheidsmerk wil neerzetten, waardoor we er misschien ook wel wearables binnen kunnen verwachten. Of, laten we groot denken, robots voor in huis? Het gaat in ieder geval om slimme zorggadgets zoals die H1. Die kan ECG’s maken, je hartslag bijhouden, het zuurstofgehalte in je bloed en je lichaamstemperatuur. Hij kan naar het hart luisteren en naar de longen (door de huid heen) en je slaap bijhouden. Die informatie is vervolgens raad te plegen op het apparaat zelf, maar het is ook de bedoeling dat er een app komt, zodat je de gegevens snel kunt doorsturen naar een medisch expert. Het kan ook een handige nieuwe thermometer zijn, zodat je niets in je oor of erger hoeft te gebruiken, maar je eenvoudig via je voorhoofd kunt ontdekken of je wellicht koorts hebt. Voor je bloedzuurstofgehalte zal je het apparaatje op het topje van je vinger moeten houden, wat in de medische wereld heel normaal is, maar voor trackers uiteraard niet: wearables checken je bloedzuurstofgehalte altijd in de pols. Wat trackers echter als voordeel hebben, dat is dat ze constant vanalles meten. Doordat Oppo’s H1 een los apparaatje is, zijn de metingen veel meer inconsequent en dat maakt het toch wat moeilijker om trends te ontdekken. We zijn benieuwd of Oppo deze bijzondere gadget verder gaat ontdekken. Hij is aanzienlijk minder ‘invasive’ dan andere apparaten, maar tegelijkertijd meet hij wel heel veel zaken, waaronder dus het luisteren naar hart en longen, wat we nog niet eerder hebben gezien in een gadget. Misschien kan het design bovendien ook nog een tikkeltje worden aangepast, zodat hopelijk de associatie met een Apple-muis verdwijnt en Oppo wat meer een eigen smoel krijgt. Als het natuurlijk al ooit meer wordt dan een prototype…