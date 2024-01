Oppo Find X7 Ultra heeft vier 50 megapixel camera’s

Smartphone maker Oppo, uit China, heeft met de Find series al enkele jaren diverse bijzondere smartphones op de markt gebracht. Van de eerste Oppo Find X, met uitschuif camera’s, via de Find X5 Pro met Hasselblad camera’s tot en met de vandaag gepresenteerde Oppo Find X7 Ultra. Die onderscheid zich niet meer met een slider of luxe camera merk. Nee, de bijzondere camera’s van de Find X7 Ultra vallen op doordat het toestel er niet alleen vier heeft op het camera-eiland aan de achterzijde, maar toch vooral omdat twee van die camera’s uitgerust zijn met periscopische zoomlenzen. Alle vier de camera’s hebben een resolutie van 50 megapixels.

Vier stevige camera’s

Nu is een periscopische zoomlens in een smartphone al lang geen primeur meer, en om het feit dat de Oppo Find X7 Ultra er twee van heeft een primeur te noemen, gaat ook wat ver. Het toestel heeft in ieder geval dus twee camera’s met optische zoom functie. Een die drie keer kan zoomen – een Sony IMX890 - en een die zelfs zes keer optische zoom levert – ook een Sony sensor, de IMX858.

Het nieuws zit hem met name in de twee primaire camera’s. Oppo heeft gekozen voor de 1 inch Sony LYT 900 sensor. Die is in zoverre vernieuwend dat hij technisch zo ontworpen is dat de pixels van de sensor gescheiden zijn van de fotodiodes en daardoor meer licht kunnen opvangen. Meer licht betekent simpel gezegd betere foto’s. De tweede, ultra-wide, camera van de nieuwe Oppo is de vergelijkbare, maar iets kleinere, Sony LYT 600.