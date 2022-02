Driekoppige Oppo Find X5 serie gepresenteerd

Oppo heeft, zoals al werd verwacht, haar nieuwste smartphone serie gepresenteerd. De Find X5 series bestaat uit drie toestellen, de Find X5, Find X5 Lite en Find X5 Pro. Wat daarbij opvalt is dat de ‘Lite’ uitvoering met een advies verkoopprijs van 499 euro niet bepaald van een ‘lite’ prijskaartje voorzien is. Feitelijk zijn alle drie de nieuwe Oppo’s zogenoemde high-end smartphones. De Chinese fabrikant zet daarbij met name in op design, de samen met Hasselblad ontwikkelde camera’s en snelheid. De toestellen zijn per direct al beschikbaar in de bekende (online) winkels.

Drie vlaggenschepen

Laat ik maar beginnen met de ‘goedkoopste’ variant, de Oppo Find X5 Lite. Dat toestel is heeft naar mijn idee de meeste kans om een (relatief) succesnummer te worden. Een succes in de marge weliswaar, aangezien Oppo het in Nederland moet doen met een marktaandeel dat rond de 2 procent schommelt, ver achter marktleiders als Samsung en Apple.

Enfin, voor net geen 500 euro krijg je met de Oppo Find X5 Lite een smartphone die voorzien is van een 6,4 inch 90Hz AMOLED display met FHD+ resolutie (2400 x 1080). Hij wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 900 processor met 8GB RAM en 256 GB opslagcapaciteit. Aan de achterzijde prijken drie camera’s, die overigens niet beschikken over de Hasselblad features die de duurdere modellen wel hebben. De Find X5 Lite moet het doen met een 64 megapixel (f/1.8) primaire camera, een 8 megapixel groothoek camera (f/2.2) en een 2 megapixel macro camera. Aan de voorzijde zit een 32 megapixel camera voor selfies. Om het toestel te voeden is een 4500 mAh accu ingebouwd. Die accu kan met een meegeleverde 65 Watt lader vrij snel weer ‘gevuld’ worden.