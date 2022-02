Oppo Find X5 Pro duikt op

Toen Oppo in 2018 het eerste model van de Find X serie introduceerde vielen twee zaken op. De automatisch uitschuifbare camera aan de bovenzijde en het prijskaartje van 1000 euro. Inmiddels is de Chinese fabrikant al bijna toe aan de vijfde editie van de Find X. Althans, als we de geruchten uit Duitsland mogen geloven. Daar heeft een lekbron namelijk zo ongeveer alle details van wat de Oppo Find X5 Pro zou moeten worden online op straat gegooid.

Nieuw Chinees vlaggenschip

Zoals bij een dergelijk lek gebruikelijk is, zijn het vooral de specs en het uiterlijk die interessant zijn. Volgens @rquandt van WinFuture heeft de Oppo Find X5 Pro een Snapdragon 8 Gen 1 processor aan boord met 12 GB RAM en 256 GB opslagcapaciteit. Deze nieuwe Oppo draait volgens de bron op de ‘eigen’ Android 12 versie van, ColorOS 12.1. De 5000 mAh accu die genoemd wordt, zou met 80 watt opgeladen kunnen worden. Uiteraard is het toestel ook waterdicht (!P68), aldus de geruchten.

Verder wordt gesproken over een 6,7 inch AMOLED display en twee 50 megapixel camera’s, een standaard en een ultrawide variant, met Sony sensoren die in samenwerking met Hasselblad ontwikkeld zijn. Het toestel heeft daarnaast nog een derde telelens camera met 5 x optische zoom. Aan de voorzijde zit uiteraard ook een selfie-camera. In dit geval een 32 megapixel groothoek variant van Sony. De ‘uitschuiffunctie’ die de eerste Find X zijn unieke uiterlijk gaf, is door Oppo al lang opzij geschoven. Gezien de afmetingen en specs van de huidige camera’s is dat best te begrijpen.