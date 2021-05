Online betalen en pinnen met smartphone en wearable in de lift

Uit het jaarverslag (pdf) van de Betaalvereniging Nederland blijkt dat we in 2020 steeds vaker de smartphone of een wearable gebruiken om contactloos af te rekenen bij de kassa. Tegen het eind van vorig jaar werd zo’n 15 procent van alle contactloze betalingen afgerekend met een smartphone of wearable. Over het hele jaar gerekend lag dat met 13 procent iets lager, wat aantoont dat de populariteit van contactloos betalen met smartphone en wearable duidelijk in de lift zit. Helaas zagen we in 2020 ook een forse toename van het aantal fraudegevallen, waarbij ook een nieuwe vorm van fraude, nummerspoofing, doorbrak.

Corona, altijd maar weer die corona

Het is misschien wat obligaat omdat het aantal contactloze betalingen al enkele jaren groeit, maar in 2020 was wel een duidelijke versnelling van die groei te zien. De voornaamste, of eigenlijk enige, reden daarvoor moet toch echt gezocht worden bij de coronaperikelen. Door contactloos te betalen hoeven we de pinautomaten aan kassa’s minder vaak fysiek aan te raken. En ook dat draagt bij aan het verlagen van de kans op het oplopen van een coronabesmetting. Bij een gemiddelde supermarkt pinnen dagelijks honderden klanten die voorheen allemaal met hun vingertjes het toetsenbord aanraakten.

In totaal werden in 2020 meer dan 3,9 miljard contactloze (pin)betalingen gedaan. Daarvan werden er 516 miljoen met een smartphone of wearable uitgevoerd, ruim 13 procent dus. In 2019 lag het totaal aantal contactloze betalingen op 3 miljard, waarvan er in dat jaar 116 miljoen met een smartphone of wearable gedaan werden. Voor de snelle rekenaars onder ons: het aantal contactloze betalingen groeide dus met ongeveer 30 procent, terwijl het aantal contactloze betalingen met smartphone of wearable met bijna 450 procent groeide.

Die groeicijfers zijn in nog een opzicht bijzonder te noemen. 2020 kende twee periodes waarin wij te maken hadden met een lockdown. Tussen maart en mei en vanaf medio december moesten vrijwel alle winkels, horeca en andere uitgaansgelegenheden noodgedwongen de deuren sluiten. Die lockdowns hebben zeker ook een effect gehad op het totaal aantal (contactloze) pinbetalingen. Van de andere kant, zonder lockdowns, en dus zonder corona, is het nog maar de vraag of het aantal contactloze pinbetalingen in 2020 zo explosief gestegen zou zijn. Dat blijft koffiedik kijken.