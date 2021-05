​Pas op: explosie aan nep-smsjes over pakketjes

Sinds deze week is er een enorme toename in het aantal phishing-smsjes. Je krijgt een smsje van een pakketbezorger of winkel waarin wordt geïmpliceerd dat er een pakketje jouw kant op komt. Vervolgens zou het linkje in het smsje je leiden naar de track en trace-code van je pakje. Niet klikken, want FluBot zit erachter.

Pas op voor smsjes over pakketjes KPN heeft een officiële waarschuwing uitgegeven voor FluBot, maar ook andere providers herkennen het. Het is malware die alleen op telefoons met het besturingssysteem Android werkt. FluBot geeft zichzelf toegang tot je smartphone en gegevens en kan op die manier veel geld stelen. De FluBot-sms komt naar enorm veel mensen toe en heeft dan ook al zeer veel slachtoffers gemaakt. Mensen blijken toch nieuwsgierig, zeker als ze weten dat er helemaal geen pakje hun kant opkomt. Heb je per ongeluk wel op de link geklikt, zorg dat je alles wat je wil bewaren in de cloud zet, duik dan snel in het instellingenmenu van je telefoon en voer een reset uit. Helaas moet dat wel de ‘zware’ zijn, waarbij de smartphone teruggaat naar de fabrieksinstellingen. Dat betekent dat je foto’s, je WhatsApp-gesprekken en je contacten die op de telefoon staan verdwijnen. Kortom: even een back-up maken is wel aan te raden, hoewel er veel haast is bij de reset.

FluBot Je kunt ook op een iPhone het smsje ontvangen en uiteraard is het dan ook niet aan te raden dit te openen. Echter is het minder erg als je dat wel doet, want FluBot kan zichzelf niet installeren op telefoons die op het besturingssysteem iOS draaien. Het is overigens niet een sms die alleen via het KPN-netwerk wordt verzonden. Over de hele wereld hebben mensen er last van. In België vielen al negentienduizend slachtoffers. Hier komt de sms vanuit bpost, de Belgische PostNL. Ondanks waarschuwingen kan het natuurlijk altijd gebeuren dat je per ongeluk toch op een linkje klikt. Hoewel sommige mensen zich daarbij enorm schamen, moet je beseffen dat phishingberichten dagelijks duizenden slachtoffers maken. Ze lijken steeds vaker echt en zeker sinds de pandemie is er enorm veel meer phishing.

Reset naar de fabrieksinstellingen Er wordt slim gebruikgemaakt van de grote veranderingen in de wereld en in online werken, waardoor je sneller ten onrechte denkt met een legitiem bericht te maken te hebben. In dit geval kan een reset van de fabrieksinstellingen werken. Zorg ook altijd voor een grote variëteit en ingewikkeldheid van je wachtwoorden zodat kwaadwillenden het zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt. Waarschuw tot slot je vrienden en familie voor specifiek dit smsje, want hij duikt de laatste dagen op enorm veel telefoons op.

Beeldbron: delphinmedia