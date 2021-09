OnePlus en Oppo versmelten: Android-skins gaan samen

Oxygen OS en Color OS

Voordat je al een Rust in Vrede-steen begint te beitelen voor OnePlus: het hoeft niet het einde te zijn van de gebruiksvriendelijkheid van het aangepaste besturingssysteem. Het is nog niet bekend welke elementen van OnePlus’ Oxygen OS het halen en welke van Oppo’s Color OS. Er is nog niets getoond. Het is te hopen dat OnePlus ervoor kiest om de aanpasbaarheid van het OS wel door blijft voeren, want dat is een van de fijnste zaken aan het besturingssysteem van de fabrikant.

De samensmelting vindt plaats op toestellen vanaf 2022. Toen we laatst schreven dat OnePlus meer ging doen met Oppo, was dat dus niet zomaar een losse flodder. OnePlus-ceo Pete Lau is heel serieus over deze merken en heeft aangegeven dat er grote veranderingen op poten staan voor beide merken. Eén van de grootste veranderingen is -naast deze skinvermenging- dat er waarschijnlijk geen high-endtelefoons meer komen van OnePlus.