Nieuwe iPhone gekocht? 5 dingen die je met je oude iPhone kunt doen

Met de net aangekondigde iPhones is het voor sommige mensen moeilijk om niet voor een nieuw toestel te gaan. Sommige mensen kopen elk jaar of elke twee jaar steevast een nieuwe iPhone, anderen doen er langer mee. Maar, wat doe je met je oude iPhone als je je nieuwe in gebruik hebt genomen? Je hebt ruime keuze.

Verkoop hem

Een nieuwe iPhone is duur, we weten het. Dan helpt het als je voor je oude toestel geld krijgt, want dat kun je dan mooi als ‘korting’ zien op je nieuwe telefoon. Je hebt meerdere keuzes in het verkopen van je toestel. Je kunt natuurlijk Marktplaats doen, maar dat kan veel gedoe zijn met berichtjes, biedingen, mensen die niet komen opdagen, enzovoorts. Heb je al eens overwogen je oude toestel te laten refurbishen? Je kunt bijvoorbeeld je iPhone verkopen aan verkopen.nl, die hem na een grondige oppoetssessie weer op de markt zetten. Daar heb jij verder niets mee te maken: jij krijgt je geld zodra hij goed en wel is aangekomen bij verkopen.nl. Voor een iPhone 15 Pro kun je tot 870 euro terugkrijgen.

Geef hem weg

Je opa of oma die al jaren een telefoon heeft die inmiddels na 3 uur al leeg is en vijf minuten nodig heeft om WhatsApp op te starten, die kan wel een nieuw toestel gebruiken. En voor hem is waarschijnlijk elke iPhone boven de iPhone 10 nieuw. Gun het toestel waar je zelf zoveel plezier van hebt gehad een tweede leven in de buurt, zodat je hem nog een beetje in de gaten kunt houden. Of: zodat je je opa hulp kunt bieden als hij totaal niet begrijpt hoe deze moderne technologie werkt. Word je er rijk van? Niet in je portemonnee, maar wel in je hart.

Leg hem in een la

Voor de duidelijkheid: dit verdient niet de schoonheidsprijs. Natuurlijk is het slim om het toestel nog even een maandje aan te houden mocht er een bepaalde app niet goed zijn overgezet en toch nodig zijn voor tweefactorauthenticatie of iets anders. Veel mensen doen dat ook met die intentie, maar laten de telefoon vervolgens update na update missen omdat ze ergens dood in een laatje liggen. En zeg nou eerlijk: hoe vaak gebruik jij een toestel dat naar de la is verbannen nou echt nog? Je kunt hem echt wel even in een la leggen, maar maakt van die la geen doodskist: ga daarna vooral voor een van de andere opties in dit artikel.

Maak er een mini-tv van

Heb je geen televisie op je kamer, maar wil je ook weer niet in de verleiding komen om steeds op je telefoon op social media te gaan voor je gaat slapen? Je kunt natuurlijk de Niet Storen-modus aanzetten, maar het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan. Onze aanrader? Maak van je vorige telefoon een mini-tv: Zorg dat je er niks op hebt staan, behalve streamingdiensten. Verbindt hem met de wifi in huis en leg hem op je nachtkastje: als je ‘s avonds zin hebt om nog even iets te kijken, dan kun je dat mooi op dat lekker meldingsloze toestel doen. Als je het tenminste kunt laten om er social media op te zetten.

Breng hem naar de milieustraat

Wist je dat een nieuwe smartphone 85 kilogram aan emissies genereert in zijn eerste jaar? Zorg dat je je oude toestel goed leeghaalt qua data en breng hem dan naar de milieustraat. Op die manier weet je dat het toestel op een goede manier wordt verwerkt: veel beter dan het gewoon in de prullenbak te gooien. Toegegeven, het is niet de beste oplossing, die milieustraat: als het toestel goed functioneert, dan kun je veel beter kiezen om hem een tweede leven te geven door het toestel te verkopen of weg te geven: dat is uiteindelijk het meest duurzaam, om er nog zoveel mogelijk vlieguren uit te halen.