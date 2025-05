Je iPhone heeft een update: dit is er nieuw in iOS 18.5

iOS 18.5 downloaden

Wil je de update binnenhalen, dan kun je iOS 18.5 en iPadOS 18.5 downloaden door op je iPhone of iPad naar Instellingen -> Algemeen -> Softwareupdate te gaan en te wachten tot je inderdaad de update naar iOS 18.5 ziet. Je kunt hem vanuit daar downloaden en installeren. Je toestel zal daarna opstarten en aangeven dat de installatie voltooid is.

Het is dus geen al te grote upgrade. Wel verwachten we meer als Apple straks zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie weer houdt. WWD25 vindt plaats tussen 9 en 13 juni en het is vaak het moment waarop Apple laat zien wat we kunnen verwachten van de nieuwe grote iOS-upgrade die traditioneel gezien in september uitkomt. De verwachting is dat die update voor het besturingssysteem van iPhone meer lijkt op VisionOS, het besturingssysteem van de slimme bril van Apple, Apple Vision Pro. Hierbij vervaagt er van alles naar de achtergrond terwijl de content die je bekijkt juist meer naar voren wordt gehaald.