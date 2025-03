iOS 18.4 brengt deze nieuwe functies naar je iPhone

Apple heeft iOS 18.4 beschikbaar gemaakt als beta-versie voor ontwikkelaars en publieke testers. De officiële release voor alle gebruikers wordt in april verwacht. De update brengt een reeks kleine maar praktische verbeteringen naar iPhone-gebruikers, met updates voor Berichten, Siri, Podcasts, Apple Music en CarPlay. Hieronder zetten we de belangrijkste vernieuwingen op een rij.

1. Siri kan nu berichten versturen zonder bevestiging

Met iOS 18.4 kun je Siri zo instellen dat berichten automatisch worden verzonden, zonder dat je eerst hoeft te bevestigen. Handig tijdens het autorijden of wanneer je je handen vol hebt. Je activeert dit via: Instellingen > Siri & zoeken > Verstuur berichten automatisch.

Deze functie werkt met Berichten en – indien ondersteund – ook met andere berichtenapps zoals WhatsApp of Signal.

2. Apple Podcasts toont automatische transcripties

Apple Podcasts krijgt met iOS 18.4 een nieuwe tabblad waar je bij veel afleveringen automatisch gegenereerde transcripties kunt zien. Je kunt meelezen tijdens het luisteren, fragmenten zoeken op basis van tekst, of snel door de inhoud scrollen. Voorlopig zijn de transcripties alleen beschikbaar in het Engels, maar ze worden automatisch gesynchroniseerd met het afspeelmoment.

3. Songteksten in Apple Music duidelijker

In Apple Music is de live songtekstweergave visueel verbeterd. De teksten zijn beter leesbaar en springen sneller met het ritme van het nummer mee. Ook Siri reageert beter op commando’s binnen de muziek-app, zoals het afspelen van specifieke genres of afspeellijsten.

4. Eerste voorbereiding voor vernieuwde CarPlay

Hoewel er visueel nog niets is aangepast, bevat iOS 18.4 onder de motorkap de eerste aanwijzingen voor de nieuwe generatie CarPlay die Apple eerder aankondigde. Denk aan ondersteuning voor dashboard-integratie, klimaatregeling en voertuiginstellingen. De volledige lancering van het nieuwe CarPlay-systeem wordt later in 2025 verwacht.

5. Nieuwe emoji en Memoji-opties

Zoals bij bijna elke iOS-update worden er ook in iOS 18.4 nieuwe emoji toegevoegd. Onder andere: “wallen onder de ogen, vingerafdruk, boom zonder bladeren, knolgroente, harp, schop, spetter.”

Ook zijn er aanpassingen mogelijk in Memoji, zoals nieuwe accessoires en gezichtsvormen.