Hierdoor weet je of je telefoon aan vervanging toe is

Je kunt in principe steeds langer met een telefoon doen. De innovatie in smartphones is lang niet meer zo groot als vroeger en daarnaast worden telefoons ook veel langer voorzien van updates. Vroeger kreeg je een telefoon praktisch gratis als je een abonnement afsloot. Inmiddels zijn abonnementen volledig veranderd en denken mensen ook wat langer na of ze een nieuw toestel aanschaffen. Is jouw telefoon inmiddels aan vervanging toe? Dit is hoe je dat herkent.

Je telefoon wordt langzaam

Als je telefoon zodanig langzaam wordt dat je hem minder graag gebruikt, dan is het ten eerste tijd voor een grote schoonmaak. Verwijder films, series, muziek, foto’s en vooral video’s van je telefoon, plus een overschot aan apps (leeg ook zoveel mogelijk de cache van apps). Heeft dat geen zin, dan moet je waarschijnlijk toch tot de conclusie komen dat je toestel verouderd is. Nu hoef je echt je telefoon niet direct te vervangen als hij langzamer wordt, maar als je het zelf echt niet meer fijn vindt, dan is het misschien weleens tijd.