Voorjaarsschoonmaak: zo maak je je gadgets schoon

Het is voorjaar en dat is de periode waarin mensen allemaal vlijtig toe zijn aan een nieuwe start. En omdat het nu eenmaal een beetje een dure hobby is om al je gadgets nieuw te kopen, naast dat het ook niet de meest duurzame keuze is, kun je er maar beter voor kiezen om ze goed schoon te maken. Dit is hoe je dat per gadget aanpakt.

Voorjaarsschoonmaak: Televisie

Je kijkt er dag in dag uit naar, maar maak je hem ook wel eens schoon? Het is ten eerste goed om met een microvezeldoek stof en vlekken van het scherm van je televisie te halen. De hardnekkige vlekken kun je met een doek die licht bevochtigd is met speciale schermreiniger verwijderen. Let wel: schermreiniger is niet hetzelfde als glasreiniger en die laatste is absoluut af te raden op je televisie.

Smartphone/tablet

Nog zo’n apparaat waar je elke dag wel mee bezig bent: de smartphone. Je hebt hem vaak vast, dus deze zouden wij niet maar eens per jaar schoonmaken: dat mag wel wat vaker. Als je het doet, gebruik dan een licht vochtige microvezeldoek of een desinfecterend doekje (let wel op dat er geen bleek inzit). Voor de poorten en speakers kun je een zacht borsteltje gebruiken. Hoewel veel telefoons goed tegen zoet water kunnen, kunnen ze minder goed tegen schoonmaakmiddelen.