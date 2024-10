Heeft de aankomende iPhone SE geen home-knop meer?

Apple Intelligence

Nu is bekend geworden via Mark Gurman van Bloomberg wat we dan van dat toestel mogen verwachten. In ieder geval twee upgrades in de vorm van FaceID en Apple Intelligence, al is het van die laatste niet bekend of dat tegen die tijd ook in Europa beschikbaar is. Apple is zich erg bewust van de geldende wetgeving in ons werelddeel en houdt de AI vooralsnog tegen voor iPhone-gebruikers.

Toch hoef je je schouders niet te laten hangen: het feit dat er AI op moet kunnen draaien zegt wel dat er een moderne processor nodig is: waarschijnlijk komt de iPhone SE (2025) dus met een indrukwekkende processor, zeker voor een SE-model. Het toestel zou verder qua uiterlijk iets weg hebben van de iPhone 14, waardoor hij er een stuk moderner uitziet dan zijn SE-voorganger. Normaliter hebben deze telefoons een LCD-scherm, maar Apple lijkt eindelijk mee te gaan in de OLED-schermen. Iets wat eigenlijk standaard is op toestellen van deze prijsklasse.