Volgende iPhone SE gebaseerd op iPhone 14?

Over het algemeen maken iPhone fans zich niet zo druk om de hoge aanschafprijzen van deze toestellen. Elk jaar trekken meer dan 100 miljoen consumenten wereldwijd zonder blikken of blozen tussen de 1000 en bijna 2000 euro uit aan een nieuwe iPhone. Toch probeert Apple al jaren ook de prijsbewustere smartphone koper te lokken. Daarvoor heeft de fabrikant de iPhone SE in haar assortiment. Die kun je al vanaf 529 euro in je handen hebben. De iPhone SE is weliswaar een nieuw toestel, maar met het design en specs van oudere modellen. De huidige iPhone SE, en ook zijn voorganger, is feitelijk dus een geüpgradede iPhone 8 (uit 2017). Begin dit jaar werd nog aangenomen dat Apple voorlopig geen nieuwe iPhone SE zou gaan maken.

iPhone SE wordt vijf jaar jonger

Volgend jaar, zo wordt verwacht, zal Apple de IPhone SE in een nieuw jasje steken. Dat mag ook wel als je bedenkt dat het huidige design al uit 2017 stamt. Als we de geruchten mogen geloven dan wordt de volgende, vierde, generatie van de iPhone SE in het jasje van de iPhone 14 uit 2022 gestoken. Een upgrade die het toestel dan een verjongingskuur van vijf jaar geeft, zogezegd. De brenger van deze geruchten is MacRumors, dat zich beroept op informatie van eigen, uiteraard anonieme, bronnen.

Als Apple inderdaad de iPhone 14 als basis neemt voor de nieuwe iPhone SE, dan betekent het ook dat de Touch-ID button gaat verdwijnen. De iPhone 14 heeft immers geen brede schermranden meer. De nieuwe iPhone SE zou dan dus ook een 6,1 inch OLED scherm, met notch, krijgen. Een flinke upgrade ten opzichte van het 4,7 inch LCD scherm van de huidige SE. Kijkend naar de afmetingen van de iPhone 14, dan wordt de volgende generatie van de iPhone SE dus niet alleen jonger, maar ook hoger, breder, iets dikker en een 20-tal gram zwaarder.