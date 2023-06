Google Pixel Fold heeft op dag 1 al schermproblemen

De eerste foldable van Google is op de markt en dat gaat helaas niet zonder slag of stoot. De eerste meldingen van kapotte schermen zijn een feit en dat is een slechte voorbode. Het doet denken aan de vouwbare telefoons van het eerste uur: Samsung met zijn vliesje dat je vooral niet van het scherm moest peuteren, omdat dat funest zou zijn. Bij Pixel Fold is het probleem net even anders, maar niet minder zuur.

Google Pixel Fold Vouwbare telefoons zijn al enige tijd bezig aan hun opmars: varianten die openen als een boek en varianten die openen als een make-updoosje. Pixel Fold opent als een boek, net als bijvoorbeeld Galaxy Z Fold. Hoewel je over Z Fold weinig slechts hoort, is er ook daar veel problematiek rondom de schermen. De schermen worden naarmate de jaren en innovaties vorderen wel beter, maar nog steeds zijn die schermbreschermers een probleem, gaan schermen stuk bij het scharnier en speelt soms ook op dat het scharnier zelf niet meer lekker werkt. En ja, zo blijkt Pixel nu ook problemen te hebben. Zo blijkt er maar een mini-steentje of iets anders in de richels van de telefoon te hoeven komen om te zorgen dat het scherm het niet meer doet. Er zit een soort geul tussen de schermbeschermer en de randen en als dat op het paneel terechtkomt wanneer je de telefoon sluit, is het over en uit. En ja, dat zie je niet altijd. Je klapt je telefoon nietsvermoedend dicht en krak. Daarnaast blijkt ook de schermbeschermer zelf snel los te laten en zijn er sowieso erg snel krassen op het scherm te vinden.

iFixit? Niet de beste reclame voor de eerste gooi naar een vouwbare Pixel dus. Google zegt er tot nu toe weinig over, behalve dat mensen vooral bij Google moeten melden als er iets niet aan de haak is. Dan kunnen zij de juiste ondersteuning bieden en een onderzoek starten. Of je kunt natuurlijk straks als het eenmaal kan op iFixit zelf een officieel scherm kopen en erop zetten, maar ja, dat is natuurlijk niet hoe het hoort. Hopelijk komt er snel een betere verklaring, want dit zijn net even te veel klachten op zo’n korte termijn.